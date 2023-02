Graspop Metal Meeting: 28 neue Acts für 2023 bestätigt

Nach der Ankündigung von Guns n‘ Roses Anfang dieser Woche freuen wir uns, 28 neue Namen für das Line-Up des #GMM23 bestätigen zu können. Airbourne, Alter Bridge, Generation Sex, Municipal Waste, Skid Row und The Distillers sind nur einige der Namen, die bei der 26. Ausgabe des Graspop Metal Meeting auf der Bühne stehen werden.

Die Neuzugänge im #GMM23 Line-Up sind: Airbourne, Alter Bridge, Bad Wolves, Blackgold, Cancer Bats, Chelsea Grin, Code Orange, Coheed and Cambria,

Elegant Weapons, Generation Sex (das neue Projekt von Billy Idol mit Tony James von Generation X und Steve Jones und Paul Cook von den Sex Pistols), Haken, Heriot,

Ice Nine Kills, Legion of Doom, Mammoth WVH, Mimi Barks, Municipal Waste,

My Dying Bride, Noctem, Nothing More, Palaye Royale, Planet of Zeus, Saltatio Mortis, Skid Row, Symphony X, The Distillers, Vended und VV.

Leider werden Russkaja, Seether und Vicious Rumors diesen Sommer nicht dabei sein können.

Klickt hier für die Übersicht über alle bisher bestätigten Acts.

Währenddessen gehen die Tickets für das GMM2023 weiterhin weg wie warme Semmeln! Alle Tickets für Samstag, den 17. Juni sind bereits ausverkauft. Auch die Unterkünfte sind heiß begehrt. Metal Park, Metal Town und Camping Inferno sind ausverkauft, am Devil’s Lake sind noch eine Handvoll Hütten zu haben! Tickets sind bei ticketmaster.be erhältlich. Bestellt sie jetzt, solange ihr noch könnt!

Alle Details findet ihr auf www.graspop.be.

Stay metal, stay safe & take care.

GMM

Graspop Metal Meeting online:

https://www.facebook.com/graspop

https://www.instagram.com/graspopmetalmeeting/