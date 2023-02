Blinddryve: entfesseln Gefühle der Leere mit der depressiven Ballade „Space Between“

Die Alternative Metal-Band Blinddryve aus New Mexico kehrt mit ihrer neusten Single Space Between zurück, einer depressiven Ballade mit Wutgefühlen in der Soundkulisse. Das Lied fungiert auch als Ursprungsgeschichte für den Zeitpunkt, als Mitch Palacio als Gitarrist zur Band kam:

„SpaceBetween ist ein Lied, das ich über eine zutiefst deprimierte Zeit in meinem Leben geschrieben habe, als ich mich von allem und jedem, den ich liebte, isolierte. Blinddryve haben mir irgendwie das Leben gerettet, als Dan mich bat, der Band beizutreten. Ich schrieb das erste Riff des Songs zu Hause und brachte es im Proberaum, wo wir die Musik fertig schrieben. Wir haben die Texte später geschrieben, nachdem wir die Idee hinter dem Riff besprochen hatten.”

Die Texte von Space Between behandeln Themen rund um Dissoziation und Realitätsverlust. Gleich vom Intro an ruft der Song ein Gefühl der Leere und eine anhaltende Wut hervor, die sich auf das richtet, was von außen wahrgenommen wird. Eine wütende Zeile überführt Space Between perfekt in einen eingängigen Chorus und sollte aufmerksamen Zuhörern auffallen: „You’re not even real“. Die Linie löst bei uns allen Momente der Vertrautheit aus. Es weckt Erinnerungen daran, dass wir uns so weit von der Realität entfernt gefühlt haben, dass wir nicht glauben würden, dass die Dinge um uns herum wirklich real sind.

Blinddryve wurden 2006 aus einem Bandcontest gegründet, der vom Alternative-Rock-Radiosender 104.1 The Edge veranstaltet wurde. Seitdem ist die Band seit fast zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Rock- und Metal-Szene in New Mexico. Während dieser Zeit war die Band außerdem an Kurzfilmen und insbesondere dem Hollywood-Thriller Odd Thomas im Jahr 2013 beteiligt.

Blinddryve haben außerdem 2010 einen New Mexico Music Award für den besten Metal gewonnen und wurden auch 2017 nominiert. Bei allem Erfolg , die Band unterschrieb 2018 bei Entelodon Records und hat seitdem alle nachfolgenden Veröffentlichungen mit ihnen veröffentlicht.

Space Between wurde von Augustine Ortiz, Jr. in The Decibel Foundry aufgenommen, gemischt und gemastert.

Blinddryve Line-Up:

Chris Sandoval – Gesang

Mitch Palacio – Gitarre, Hintergrundgesang

Daniel Gonzales – Bass, Hintergrundgesang

David Alvarado – Schlagzeug

Blinddryve online:

Facebook

Instagram