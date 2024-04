Gel: unterschreiben bei Blue Grape Music und veröffentlichen die neue Single „Mirage“

Letztes Jahr veröffentlichten die Hardcore-Schwergewichte Gel aus New Jersey ihr Debütalbum Only Constant, das von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde (u.a. von Pitchfork, NPR, Stereogum, The Fader, Revolver Magazine, Kerrang, NME und vielen anderen) und sie in die Riege der aufregendsten neuen Bands ihres Genres katapultierte. Und Gel geben weiterhin Vollgas: heute hat die Band bekannt gegeben, dass sie bei Blue Grape Music unterschrieben hat, wo am 16.08.2024 ihre neue EP Persona erscheinen wird.

Mit Persona haben Gel es geschafft, das Momentum zu nutzen und es in eine unaufhaltsame Kraft zu verwandeln, die sich direkt in den Gehörgang bohrt. Die Leadsingle Mirage setzt dem ohnehin ultraderben Sound der Band noch eins drauf und demonstriert die Weiterentwicklung von Gel. In weniger als drei Minuten packt die Band ihre charakteristischen Riffs und brüllenden Vocals, aber auch eine neu entdeckte Dynamik, die ebenso eingängig wie überwältigend ist. Der Song wird von einem Musikvideo begleitet, bei dem Eric Richter (Knocked Loose, Jesus Piece, Koyo) Regie führte.

Seht euch das Mirage Musikvideo auf YouTube an oder streamt den Song:

Produziert von Jon Markson (Drug Church, Drain, Jivebomb), demonstrieren Gel auch mit den restlichen Songs von Persona, dass sie ihren kompromisslosen Sound weiterentwickelt haben, ohne auch nur einen Hauch ihrer ursprünglichen Energie einzubüßen, die ihre Musik so besonders macht. Die Band arbeitete intensiver als je zuvor zusammen und nutzte das durch unermüdliches Touren gewonnene kreative Selbstvertrauen, um neue Wege zu gehen. „Wir wollten die Songs wirklich dichter und nuancierter gestalten“, erklärt Sänger Sami Kaiser. „Es ist ein Schritt nach vorne, es ist anders, es ist eingängig, aber es klingt immer noch wirklich nach uns.“ Das Ergebnis ist eine Breitwandversion des einzigartigen Gel-Sounds, dem eine ureigene Wildheit innewohnt.

Gel werden auch im Jahr 2024 ununterbrochen auf Tour sein und haben bereits Termine mit Bands wie Fiddlehead, Militarie Gun und Have Heart sowie Festivalauftritte bei Sick New World, Download und Primavera Sound geplant. In Deutschland wird die Band folgende Dates spielen:

22.06. Full Force, Gräfenhainichen

28.06. Vainstream Rockfest, Münster

01.07. Köln, MTC (Ausverkauft)

02.07. Wiesbaden, Kesselhaus

03.07. Hamburg, Headcrash