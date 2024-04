Roots Of Unrest: haben neues Album „Burning Paradise“ veröffentlicht

Bisher konnten die Death Metaller von Roots Of Unrest durch zwei EPs auf sich aufmerksam machen. Besonders mit In Memory Of Mankind machten die Hessen einen großen Schritt vorwärts. Nach den Pandemiejahren sowie Besetzungswechseln hat Roots Of Unrest nun das erste Album Burning Paradise erschaffen, dass man am 23.03.2024 veröffentlichte. Für die Aufnahmen zu Burning Paradise verschanzte sich das Quintett im Studio von Marburg Records, wo das Album im Sommer 2023 von Jannis Waldhans aufgenommen wurde.

Burning Paradise Tracklist:

1. Burning Paradise

2. We Are The Dead

3. The Immortal One

4. On A Valkyrie’s Ride

5. Endless Road (Re-Recorded)

6. End Of All Days

7. Prophet

8. The Place You Call My Home

9. Curse Of The Witch (Re-Recorded)

„It is the Roots Of Unrest, which shows you the Endless Road in a world of Apocalypse…“

Die Musik von Roots Of Unrest kann man als sehr vielschichtig beschreiben. Das Fundament ist zweifelsohne Death Metal, der mit mächtigem Headbanger-Groove und ansprechenden Melodien durchsetzt ist. Kaum rollt die tonnenschwerere Todeswalze über dich hinweg, lässt dir die Band mit melodiösen und doch kraftvollen Passagen genug Freiraum zum Durchatmen, bevor der nächste Death Metal Hammer erneut zuschlägt. Genau das ist die Stärke der Band aus Rodgau: Fulminanter und zu jederzeit faszinierender Metal. Über melodiösere Songs wie Endless Road bis hin zu enorm kraftvollen Tracks wie Sectio In Monstrum beherrschen Roots Of Unrest ihr Handwerk und sprechen eine Vielzahl von Musikbegeisterten an.

Der Bandname ist Programm, die Zeit der Ruhe ist vorbei. Die Welt ist bereit für neue Death-Metal Hymnen. Mit neuen Ideen und noch mehr geladener Energiewollen Roots Of Unrest auch in der Zukunft durchstarten und sind bereit, mit ihrem düsteren, kraftvollen und doch bisweilen auch melodischen Sound den nächsten Schritt nach vorn zu machen.

Facebook

Website