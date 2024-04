Matney – The RedNeck & The Red Man

Am 26.04.2024 ist das Album The RedNeck & The Red Man von Matney erschienen. Da werdet ihr euch fragen, wer? Ja, zu Recht, allzu viel habe ich von der Gruppe auch noch nicht gehört und es ist auch schwierig, da viel zu erfahren. Hinter Matney steht ein gewisser Michael (Mike) Matney, der wohl aus der Post Punk Underground Szene der USA stammt und Teil der Band White Boy And The Average Rat Band war. Seine Mitstreiter auf dem Album werden im Promo Sheet leider nicht genannt, allerdings wurde das Album von niemand Geringerem als Stevie Salas produziert!

Herausgekommen ist dabei eine recht tolle Scheibe mit Southern Rock und Kick-Ass Rock mit Biker-Allüren. Da groovt es gewaltig, wie beim Opener Rebel Saint und Boogie-Allüren, wie beim folgenden All Fired Up werden ebenfalls nicht außer Acht gelassen. Ich mache ja sehr ungern Vergleiche, allerdings könnte der eine oder andere Song auf dem Album von Männern mit langen Bärten aus den Südstaaten kommen. Hell Yeah, der Matney scheint ein Shaped Dressed Man aus Texas zu sein.

Jeder der Songs auf dem Album hat was und so ist The RedNeck & The Red Man insgesamt eine runde und kurzweilige Sache. Der einzige Makel ist, dass man bei 23 Minuten Gesamtspiellänge eigentlich hier nicht von einem Album sprechen kann/darf, sondern eher von einer EP.

Wie ich bereits erwähnt habe, haben diese Songs allerdings einiges für den „harten“ Rocker zu bieten. Irgendwie eine coole Scheibe nach einem Ausflug auf der One Way Road und dann am Feuer einer Biker-Fete auflegen! Aber schön aufpassen, dass es dann keine Randale gibt, sonst ist alles Washed In Blood.

