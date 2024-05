CoreLeoni – Alive

CoreLeoni, die Hard-Rock- und Classic-Rock-Band aus Lugano, Schweiz, die vom Gitarristen Leo Leoni geführt wird, hat im letzten Herbst ein Livealbum herausgebracht. Die Band spielt vorwiegend Kompositionen aus der frühen Schaffensphase der Band Gotthard, deren Bandleader ebenfalls Leo Leoni ist. CoreLeoni wurde im Jahr 2017 gegründet, um dieses Liedgut noch mal aufleben zu lassen. Ihr aktuelles Livealbum Alive wurde am 27.10.2023 über das Label Metalville veröffentlicht und hat eine Laufzeit von 54 Minuten und 15 Sekunden und kommt auf 14 Nummern.

Heute wollen wir noch mal ein Ohr in das Material werfen, welches die Szene unserer Nachbarn in der Schweiz deutlich geprägt hat. Als Opener fungiert Il Padrino und bringt nicht nur die Formation in Stellung, sondern auch ihre Anhänger. Mit Eugent Bushpepa hat das Projekt einen tollen Sänger am Start, der die Klassiker würdig dahinschmettert. Higher und Standing In The Light öffnen die Tür in ein über 50 Minuten starkes belebendes Set. Die klassischen Rockelemente schweben durch die Luft, während die warme Stimme von Eugent sich in die Ohren legt. Die Hard Riffs sorgen für die nötige Power, mittendrin immer wieder die beiden Gitarren. Neben Leo Leoni zaubert Jgor Gianola an der zweiten Axt, der genau wie Leo Akzente setzen kann. Fist In Your Face und Let Life Begin Tonight lassen die Stimmung weiter anschwellen. Ebenfalls in der Show fest verankert ist All I Care For. Das Quintett bringt im Großen und Ganzen eine intensive Version des frühen Gotthard-Sounds rüber. Die Blueselemente, gepaart mit den belebenden Hooklines und der Spielfreude machen CoreLeoni zu einem starken Liveact, der noch oft unterschätzt wird. Allerdings muss man ebenfalls klar anerkennen, dass die alten Gotthard Kracher herausstechen. Sollten sie beim eigenen Material noch etwas mehr Hitdichte erlangen, können sie auch als eigenständige Band schnell die Erfolgsleiter emporklimmen. Das Potenzial ist vor allem hier bei Alive hörbar.

