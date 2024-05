Harm’s Way: veröffentlichen Video „Terrorizer“

Harm’s Way aus Chicago freuen sich, ein Video zu Terrorizer zu veröffentlichen. Der Track stammt von dem von der Kritik hochgelobten Album Common Suffering, das im letzten Herbst über Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

Seht euch das Video zu Terrorizer hier an:

Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch Harm’s Ways exklusive Audio Tree-Performance von Undertow und Terrorizer, aufgenommen am 19. November 2023 auf dem Bohemian National Cemetery in Chicago, hier anschauen.

Harm’s Way befinden sich derzeit mitten in einer US-Tournee als Support von Kublai Khan TX. Die Reise, die am 11. Mai in Charlotte, North Carolina, begann, wird bis zum 26. Mai in Dallas, Texas, dauern. Zusätzliche Unterstützung gibt es von Pain Of Truth und Justice For The Damned. Im Juli wird die Band auf dem diesjährigen Sound And Fury Fest spielen, bevor sie sich Hatebreed und Carcass auf einer einmonatigen Nordamerika-Herbsttour anschließt, die von Crypta unterstützt wird.

Harm’s Way w/ Kublai Khan TX, Pain Of Truth, Justice For The Damned:

5/11/2024 The Underground – Charlotte, NC

5/12/2024 Iron City – Birmingham, AL

5/13/2024 Joy Theater – New Orleans, LA

5/15/2024 The Rev Room – Little Rock ,AR

5/16/2024 Red Flag – St. Louis, MO

5/18/2024 Sonic Temple Art And Music Festival – Columbus, OH

5/19/2024 Baltimore Soundstage – Richmond, VA

5/20/2024 Music Farm – Charleston, SC

5/21/2024 The Masquerade – Atlanta, GA

5/22/2024 Brooklyn Bowl Nashville – Nashville, TN

5/24/2024 White Oak Music Hall – Houston, TX

5/25/2024 Atlanta – Austin, TX

5/26/2024 The Factory In Deep Ellum – Dallas, TX

7/13-14/2024 Sound And Fury Fest @ Exposition Park – Los Angeles, CA

Harm’s Way w/ Hatebreed, Carcass, Crypta:

9/26/2024 State Theatre – Portland, ME

9/27/2024 House of Blues – Boston, MA

9/28/2024 Terminal 5 – New York, NY

9/29/2024 MTELUS – Montreal, QC

9/30/2024 Rebel – Toronto, ON

10/2/2024 Agora Theatre – Cleveland, OH

10/3/2024 Royal Oak Music Theatre – Royal Oak, MI

10/7/2024 Bogart’s – Cincinnati, OH

10/8/2024 Roxian Theatre – McKees Rocks, PA

10/10/2024 Pop’s – Sauget, IL

10/11/2024 Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK

10/12/2024 Vibes Event Center – San Antonio, TX

10/14/2024 The Van Buren – Phoenix, AZ

10/15/2024 The Wiltern – Los Angeles, CA

10/16/2024 Riverside Municipal Auditorium – Riverside, CA

10/18/2024 Roseland Theater – Portland, OR

10/19/2024 Vogue Theatre – Vancouver, BC

10/20/2024 Showbox SoDo – Seattle, WA

10/22/2024 The Complex – Salt Lake City, UT

10/23/2024 Fillmore Auditorium – Denver, CO

10/24/2024 Uptown Theater – Kansas City, MO

10/25/2024 Marathon Music Works – Nashville, TN

10/26/2024 Piedmont Hall – Greensboro, NC

10/27/2024 The NorVa – Norfolk, VA

Fast zwei Jahrzehnte lang haben sich Harm’s Way von Underground-Favoriten zu einer eigenen, weltweit verehrten Kraft mit einem Arsenal an Songs entwickelt, die den Weg der Heavy Music mitgestaltet haben und eine Roadmap für Legionen darstellen, die sich selbst „neu erfinden“ wollen. Harm’s Way haben sich nie selbstzufrieden gegeben und sich ständig verändert, Einflüsse auf neue und kreative Art und Weise aufgenommen und wieder verwendet, um einige der am besten ausgeführten Songs in Hardcore, Punk und Metal zu schaffen.

Und doch ist Common Suffering, wenn man bedenkt, was für ein Wechselbalg sie und ihre früheren Werke sind, mit Abstand das musikalisch vielfältigste Unterfangen in ihrem Katalog. Das Album glänzt mit unglaublich einprägsamen Riffs, Breakdowns und tadellosem Songwriting. Der Titel ist eine klare Anspielung auf die kollektiven Erfahrungen der letzten drei Jahre mit Chaos, Misanthropie, Paranoia, Unordnung, Verwirrung und Angst, wobei die Band Themen wie persönliche Kämpfe mit psychischer Gesundheit, Beziehungen, politischen Umwälzungen, Korruption und politischer Macht erforscht.

Mehr Infos zu Harm’s Way und ihrem aktuellen Album Common Suffering bekommt ihr hier:

Die präzisionsgesteuerten Streubomben auf Common Suffering sind nur zehn weitere Gründe für Harm’s Way-Fans, Schlange zu stehen, um eine der besten und bösartigsten Liveshows der Welt zu sehen. Dort, inmitten des breiten Lächelns, der fuchtelnden Arme und der von den Rändern der Boxen abprallenden Körper, wird die Welt sehen, wie einzigartig und ungewöhnlich das neue Werk ist.

