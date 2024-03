SOiL: kündigen europäische Festival- und Headline-Tour im August 2024 an

SOiL werden diesen Sommer für eine Reihe von Festivals und ausgewählten Headline-Terminen nach Europa zurückkehren. An der Seite der Chicagoer Schwergewichte stehen die Labelkollegen und Progressive Metal Master Images Of Eden.

SOiL werden die Tour am 2. August auf dem legendären Wacken Open Air Festival eröffnen und am 16. August in Sulingen, Deutschland, auf dem Reload Festival beenden.

Zu den Headline-Terminen gehören ausgewählte Termine in den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland. Das Package wird sich in Köln mit den Butcher Babies zusammentun und eine Nacht des Metal-Wahnsinns erleben.

SOiL werden 2024 ihr All Scars Set fortsetzen, indem sie ausschließlich Songs von ihrem 2001er Hit-Album Scars mit Titeln wie Halo, Unreal, Breaking Me Down und auch Deep Cuts sowie Two Skins und Understanding Me spielen.

Die Band kommentiert: “We’ve always loved touring Europe, especially during festival season. Being able to return to Wacken Open Air Festival after our amazing show last time in 2019 will be very exciting. Plus, we will be playing many festivals for the very first time (Brutal Assault, Alcatraz, and Reload). The select headline dates will be a great chance to play to a more intimate crowd on the days between festivals.”

Die Termine sind wie folgt:

August 2024

August 2 – Wacken Open Air Fest – Wacken, Germany*

August 3 – Duycker – Hoofddorp, Netherlands

August 4 – Effenaar – Eindhoven, Netherlands

August 6 – Klub Komplex – Zurich, Switzerland

August 7 – Backstage Club – Munich, Germany

August 8 – Brutal Assault Fest – Josefov, Czech Republic*

August 10 – Gebaeude 9 – Cologne, Germany (w/ Butcher Babies)

August 11 – Alcatraz Fest – Kortrijk Belgium*

August 13 – Logo – Hamburg, Germany

August 14 – Nachtleben – Frankfurt, Germany

August 16 – Reload Festival – Sulingen, Germany*

* Termine ohne Images Of Eden

