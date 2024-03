Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Bluetooth Earbuds Touch Pro

Bluetooth version: Bluetrum 5.0

Driver Frequency response: 20Hz – 20kHz

Driver Frequency response: 20Hz – 20kHz Driver size: 8mm

Driver size: 8mm Driver impedance:32Ω

Driver impedance:32Ω Driver sensitivity: ±92db

Driver sensitivity: ±92db Battery type: Lithium-ion polymer (3.7V, 50 mAh each), 500 mAh for charging case

Battery type: Lithium-ion polymer (3.7V, 50 mAh each), 500 mAh for charging case Charging time for earbuds: 1 hour

Charging time for earbuds: 1 hour Charging time for Charging case: 1-2 hours

Charging time for Charging case: 1-2 hours Play time: Up to 20 hours (with 2-3 times charging)

Play time: Up to 20 hours (with 2-3 times charging) Standby time: >100hours

Standby time: >100hours Microphone sensitivity: -42±3db

Microphone sensitivity: -42±3db Microphone impedance: 1.2K

Gewicht: 36 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/bluetooth-earbuds-touch-pro

Preis: 31,99 €

Die dänische Firma Sandberg A/S hat neben Headsets, Mikrofonen, Powerbanks und anderen technischen Hilfsmitteln auch kleine Earbuds. In diesem Bericht kommen wir einmal auf die Bluetooth Earbuds Touch Pro zu sprechen. Neben diesen In Ears haben Sandberg auch noch Bluetooth Earbuds + Powerbank, über die wir in diesem Artikel aber nicht berichten werden. Der Schulterschluss soll nur verdeutlichen, dass der Hersteller keine unnötig breite Palette von nahezu gleichen Produkten anbietet, sondern in den einzelnen Segmenten auf Qualität setzen und Artikel erstellt, die den Lebenslagen angepasst sind und sich somit von anderen abgrenzen.

Zurück zum heutigen Thema, den Sandberg A/S – Bluetooth Earbuds Touch Pro. Als Erstes springt zweifelsohne der Preis ins Auge, ca. 30 Euro kosten die In Ears in Deutschland und liegen damit eher im unteren Bereich. An der Garantie geizen Sandberg auch hier nicht, satte fünf Jahre gibt es auch auf die kleinen Earbuds mit ihren Microakkus. Bis zu 20 Stunden packen die Akkus, wenn sie zwischenzeitlich einer kleinen Auflade-Session unterzogen werden. Dafür gibt es eine USB-Box, in der die Earbuds hineingelegt werden können. Neben dieser Box aus Kunststoff ist im Lieferumfang ein kleines Case enthalten, in dem das Zubehör aufbewahrt werden kann. Im Hosentaschenformat eine gute Sache, die das Handling erleichtert. Die Reichweite über Bluetooth ist völlig in Ordnung und beträgt im Freien bis zu zehn Meter bis zum Smartphone, Tablet oder ähnlichem Gerät. Der Sound ist gelungen – sowohl bei Gesprächen als auch beim Abspielen von Musik kann man wirklich nicht meckern. Etwas anders sieht es beim verbauten Mikrofon aus, das für kurze Gespräche gedacht ist und da auch noch positiv zum Tragen kommt. Für Meetings oder intensivere Telefonate sollte man jedoch auf hochwertige Headsets oder Ähnliches zurückgreifen. Die Gesprächsübertragung sollte daher bei diesem Produkt nicht den Hauptkaufgrund darstellen. Ansonsten sitzen die Sandberg A/S – Bluetooth Earbuds Touch Pro gut im Ohr und lassen sich auch dort über eine längere Zeit nicht dazu hinreißen, den Benutzer zu ärgern.