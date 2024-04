The Dead Daisies: starten in ein ereignisreiches 2024 mit vielen spannenden Ankündigungen

The Dead Daisies bereiten sich auf ein wahrhaft ehrgeiziges und weltumspannendes Jahr 2024 vor!

Die erste Single des neuen Albums Light ‚Em Up erscheint am 10. Mai 2024! Pre-Save Link für den Song: https://bit.ly/3xIH56h

„Hallo Fans, am 10. Mai 2024 veröffentlichen wir mit Light ‚Em Up die erste Single unseres neuen Albums, das ebenfalls den Titel Light ‚Em Up trägt! Es handelt sich um einen geradlinigen Rock ’n‘ Roll-Song, so wie wir ihn lieben!! Jetzt gilt: aufdrehen und bereit sein, sich den Kopf zu stoßen und alles in Schutt und Asche zu legen!! Ich hoffe, der Song gefällt euch!! Ich liebe euch!!“ – John Corabi

Das gleichnamige Album Light ‚Em Up erscheint am 6. September 2024 und wird weltweit über SPV GmbH und in Japan über Ward Music vertrieben.

Das neue kompromisslos rockige Album wurde von Marti Frederiksen in Nashville produziert und ist randvoll mit großartigen Hooks, Dougs begeisternden Gitarrenriffs und Johns unverwechselbarem Gesang. Kein Zweifel: Wenn The Dead Daisies die Scheibe live spielen, wird es das Publikum von den Stühlen reißen.

Am 3. November startet die Band ihre 2024er-Tournee in Deutschland, wo auch jeweils ein Konzert in der Schweiz und in Österreich stattfindet. Special Guests für diese Shows sind Beasto Blanco und Mike Tramp (Performing the Songs Of White Lion).

„Unsere 2024er-Tour ist fest gebucht, wir freuen uns auf viele großartige Nächte mit Kickass-Rock!!! Ich kann es kaum erwarten, die neuen Songs unseren Fans vorzustellen! Wir sehen uns!!“ – Doug Aldrich

The Dead Daisies haben bereits unzählige Male bewiesen: Rock Is Alive And Well! Es fühlt sich in der Tat so an, als wäre 2024 ein weiteres Jahr, um diese Aussage zu manifestieren!

The Dead Daisies sind:

Doug Aldrich, Tommy Clufetos, John Corabi, Michael Devin und David Lowy

Tour – November 2024

03.11. Hamburg – Gruenspan

05.11. Köln – Essigfabrik

06.11. München – Technikum

09.11. Bochum – Ruhrcongress

10.11. CH-Pratteln – Z7

16.11. AT-Wien – Simm City

17.11. Frankfurt – Gibson

Facebook

Instagram

Website