VV (Ville Valo) und Zetra am 02.05.2024 im Aladin in Bremen

Eventname: Neon Noir Tour 2024

Headliner: VV (Ville Valo)

Vorband: Zetra

Ort: Aladin, Bremen

Datum: 02.05.2024

Kosten: 44,50 € VVK

Genre: Dark Rock

Besucher: ca. 700 Besucher (Ausverkauft)

Veranstalter: Dreamhouse (https://www.dreamhaus.com/)

Link: www.aladin-bremen.de/location

Setliste VV (Ville Valo):

Neon Noir Right Here In My Arms Run Away From The Sun Rip Out The Wings Of A Butterfly Salute The Sanguine The Kiss Of Dawn Loveletting Buried Alive By Love Heartful Of Ghosts Gone With The Sin In Trenodia Poison Girl Echolocate Your Love Join Me In Death The Foreverlost The Funeral Of Hearts Saturnine Saturnalia Killing Loneliness Baby Lacrimarium When Love And Death Embrace

Die Neon Noir Tour 2024 hält heute im Bremer Aladin. Unter dem Deckmantel VV versteckt sich Ville Valo, der mit Him groß rausgekommen ist. Das Interesse an der Tour ist groß, schließlich zelebriert der 47 Jahre alte Finne viele Songs aus seiner Him-Vergangenheit. Die ersten Besucher finden sich über zwei Stunden vor Einlass an der Location ein. Die Schlange vor den Toren zieht sich bis zum eigentlichen Startschuss über mehr als hundert Meter. Ausverkauft ist die Show bereits seit geraumer Zeit und 700 Dark-Rock-Fans lassen es sich nicht nehmen, die Phase vor dem Konzert bei bestem Wetter als Happening zu nutzen.

Pünktlich um 19 Uhr fliegen die Türen auf und das Security-Team sorgt für einen schnellen wie gut organisierten Einlass. Das Aladin ist eine coole Location mit einem gelungenen Sound und passendem Ambiente für Rock- und Metal-Veranstaltungen. Unser Team war schon etwas länger nicht mehr in der Hansestadt, seit Neuestem gibt es die Getränke per Kartenzahlung. Eine moderne wie gute Option eigentlich, das Erklären jeder einzigen Transaktion und die langsamen Kartenlesegeräte sorgen beim Tresenteam allerdings für Stress und bei den Besuchern für unnötig lange Wartezeiten. Der Fortschritt ist im Aladin somit erst mal noch ein Rückschritt.

Um 20 Uhr geht’s dann endlich los. Nebel steigt auf, während Zetra die Bühne betreten. Das mystische Duo steht seit letztem Jahr bei Nuclear Blast Records unter Vertrag und kann immer größere Fußstapfen in der Szene hinterlassen. Mit Sacrifice und Starfall starten die beiden Künstler in ihr 30 Minuten starkes Set. An Interesse mangelt es natürlich nicht. Das Aladin ist bereits bis auf die letzten Plätze gefüllt. Die Mischung aus Shoegaze und einem atmosphärischen Goth-Metal klingt aus den Boxen. Nicht nur Beauty Has Her Way ist etwas leise, der ganze Auftritt ist bedacht und bringt ruhigere Augenblicke mit sich. Bombastische Passagen brechen das Korsett immer mal wieder auf. Der Sound ist jedoch nicht der stärkste, den man in den letzten Monaten durchs Rund hat schallen hören. Da dürfte für VV doch noch genug Luft nach oben gelassen werden. Mit Call Of The Void ist nach sieben Tracks Schluss. Gesanglich und musikalisch interessant sind Zetra für die Zukunft ganz sicher eine Option für die Szene.