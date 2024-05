Racino Rocks 2024: Metallica spielen am 01.06.2024 in Ebreichsdorf bei Wien

Metallica rocken Racino, die populärste Metalband der Welt, mit vollem Besteck zum einzigen Österreich Konzert 2024.

Racino Rocks mit einzigartiger Open Air-Atmospähre zusammen mit Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Unpeople.

Das einzigartige Open Air-Gelände Racino in Ebreichsdorf bei Wien wird zum Zentrum des Metal-Genres. Metallica sind mit ihrem exklusiven Österreich-Auftritt bei Racino Rocks am 01.06.2024 mit einer mehrstündigen Performance am Start, zu der rund 60.000 Besucher erwartet werden. Teil des ultimativen Rockevents sind Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Unpeople, die ebenfalls eine Hard n‘ Heavy Experience der Sonderklasse garantieren.

Die Metallica-Perfomance in Racino ist neben den restlos ausverkauften Doppelshows sowie drei Festivals in nur sieben Städten die einzige Möglichkeit, die ikonische Formation 2024 in Europa zu erleben. Metallica treten in Racino mit vollem Besteck an und werden die Fans damit sicher in Begeisterung versetzen.

Racino Rocks bietet den Zuschauern nicht nur ein Rock-Erlebnis der allerersten Kategorie, sondern ein Ambiente besonderer Art. Nur 20 Minuten von Wien entfernt, findet der Besucher eine ideale Open Air-Atmosphäre mit perfekter Infrastruktur, guten Verkehrsverbindungen und ausreichenden Parkplätzen.

Metallica bei Racino Rocks verspricht zum herausragenden Rock-Ereignis der Saison zu werden. Der Event ist eine Gemeinschaftsproduktion von Live Nation Austria und der Leutgeb Entertainment Group. Racino Rocks ist Teil des Racino Music Summer, der verschiedene herausragende Open-Air-Veranstaltungen in Ebreichsdorf präsentiert.

Presented by Live Nation & Leutgeb Entertainment Group

Racino Rocks 2024 – Samstag, 01.06.2024

Racino – Ebreichsdorf bei Wien



Bands: Metallica, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Unpeople