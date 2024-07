Ritchie Newton: liefert audiovisuellen Vorgeschmack auf kommendes Album mit seiner Hard Rock EP „Moments“

Manche Menschen schöpfen jeden Moment ihres Lebens vollständig aus, gehen keine Kompromisse ein und stellen sich mutig jeder Herausforderung. Ein solcher Mensch ist Ritchie Newton. Als versierter Musiker, Sänger, Buchautor und Entertainer sowie Initiator der Metalheads Forever Rockcast Show verkörpert er, wie tiefgreifend man seine künstlerischen Ambitionen verfolgen kann. Anlässlich seines vierzigsten Bühnenjubiläums hat Ritchie Newton mehrere Projekte ins Leben gerufen.

Ritchie Newton veröffentlicht die EP Moments, eine Zusammenstellung emotionaler Stücke, die mit Gitarrist und Produzent Oliver Zangl entstanden sind. Der Eröffnungssong Back To The Wall thematisiert den Kampf gegen Widrigkeiten und bietet einen kraftvollen Einstieg in Newtons Schaffen. Flying High zeigt die Höhen und Tiefen des Lebens und verbindet Folk mit Acoustic Rock. Der Song Boogie Man (Doin‘ The Best I Can) feiert persönliche Freiheit und kreativen Selbstausdruck im Stil des klassischen Rock ’n‘ Roll. Die Ballade Falling behandelt Liebe und Verlust und betont die emotionalen Tiefen von Beziehungen. The One reflektierte über das Streben nach bedeutsamen Beziehungen. Der Hardrocker Born To Rock unterstreicht die Hingabe zur Musik und das Leben eines Rockmusikers. Newton wurde 1964 in Straubing geboren und begann seine Musikkarriere früh, beeinflusst von seinem musikalischen Großvater. Nach vielfältigen beruflichen Stationen gründete er 1983 seine erste Heavy Metalband und veröffentlichte 1986 seine erste Single. Newton arbeitete mit verschiedenen Bands und startete 1997 als Elvis Tribute Artist in Thailand neu durch. Er veröffentlichte mehrere Alben und Bücher und moderierte die Rockcastshow Metalheads Forever. 2023 unterschrieben er bei NRT-Records und arbeitet an einem neuen Album, das Ende 2024 erscheinen soll. 2025 plant er eine Tournee, auch durch Deutschland.