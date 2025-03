Beth Hart – You Still Got Me

Die US-amerikanische Blues- und Rocksängerin Beth Hart hat am 25.10.2024 ihr Album You Still Got Me veröffentlicht. Das mittlerweile 15. Studioalbum der Musikerin erschien unter den Labels Provogue, Mascot und Rough Trade und umfasst eine Laufzeit von 49:49 Minuten, in der sie durch elf unterschiedlichste Werke führt. Beth Hart, geboren am 24.01.1972 in Los Angeles, ist bekannt für ihre kraftvolle Stimme und die emotionale Tiefe in ihrer Musik. Auch auf You Still Got Me bleibt sie ihrem Stil treu und liefert eine Mischung aus Blues und Rock, die ihre Fans seit Jahren begeistert.

Mit Savior With A Razor (feat. Slash) und Suga N My Bowl (feat. Eric Gales) startet sie intensiv und sehr rockig in das Album. Ihre markante Stimme wird eher von Hard-Rock-Riffs getragen, als in Blues-Atmosphären zu tauchen. Sowohl Slash als auch Eric Gales bereichern die jeweiligen Songs und setzen früh ein ordentliches Ausrufezeichen. Vor allem Rockfans werden mit den beiden ersten Titeln erreicht. Modern und kraftvoll gehen die Nummern ins Ohr und machen Lust auf mehr. Lockerer wird es mit Never Underestimate A Gal. Ein Partysong mit vielen Einflüssen und einer ganz klaren amerikanischen Note. Die Klangmuster wurden geschickt gewählt und wunderbar auf Beth zugeschnitten. Drunk On Valentine wird gar melancholisch. You Still Got Me gibt jedem Song seinen eigenen Platz. Auch wenn dadurch der rote Faden fehlt, gibt es verschiedenste Ausrichtungen, die wiederum verschiedene Fangruppen ansprechen. Das dürfte wohl auch der größte Kritikpunkt an You Still Got Me werden. Alles, was irgendwie mit Blues Rock in Verbindung gebracht wird, wurde auf dem Silberling verankert. Der Spagat zum Hardrock als auch zum Blues Pop ist für Beth gar kein Problem. Radio-Rock greift in US-Rock-Handschriften. Die Klasse ist da, nur müssen Hörer einen breiten Rock- und Blues-Geschmack mitbringen, um alle Tracks feiern zu können.

