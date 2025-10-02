Cirkus Prütz – Manifesto

Die schwedische Bluesrock-Formation Cirkus Prütz meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. Am 18.04.2025 erschien bei Metalville das Werk Manifesto, das mit einer Spielzeit von 37 Minuten erneut zeigt, wie leidenschaftlich die Band ihren Mix aus rauem Blues, erdigem Rock und groovigem Boogie zelebriert. Die Tracklist liest sich wie eine Reise durch verschiedene Facetten des Genres: Vom wuchtigen Opener White Knuckle Blues über den treibenden Handyman Boogie bis hin zu Stücken wie The Blues Is The Cure oder Walking In The Rain, in denen Gefühl und Energie gleichermaßen dominieren. Mit Songs wie Living Like A God, Pack Your Bags oder Water Into Wine beweisen Cirkus Prütz einmal mehr, dass sie sowohl für mitreißende Riffs als auch für eingängige Melodien ein sicheres Händchen haben. Die Band besteht aus Cristian Carlsson (Leadgesang, Gitarre), Franco Santunione (Gitarre, Gesang), Jerry Prütz (Bass, Gesang) und Per Kohlus (Schlagzeug). Gemeinsam schaffen sie einen Sound, der sowohl rau und kantig als auch eingängig und lebendig wirkt. Technisch sind sie gut aufgestellt und können die Erfahrungen der ersten drei Longplayer für sich auf Manifesto nutzen. Ein Leistungsabfall ist bis zum Ende nicht zu spüren, und so lebt der Silberling von ähnlichen gelungenen Tracks, aus denen keiner negativ heraussticht. Besonders positive Augenblicke bleiben jedoch ebenfalls aus. Das Kollektiv sorgt für eine gute Grundstimmung. Hit-Charakter haben jedoch alle zehn Werke nicht.

Die Vocals von Cristian Carlsson übernehmen immer wieder Verantwortung und ziehen den Hörer in den Bann. Die Soundwand erinnert zudem eher an eine amerikanische Combo und nicht an eine Blues-Rock-Kapelle aus Skandinavien. Authentisch und leidenschaftlich legen sie ihre ganze Kraft in eingängige Nummern. Kurze Sequenzen lassen keine Langeweile aufkommen und das Tanzbein kann fleißig im Blues-Rock-Takt zucken. Wer bislang mit der Band und dem Album noch nicht in Berührung gekommen ist, darf dieses, wie meine Person, gerne nachholen.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Cirkus Prütz – Manifesto in unserem Time For Metal Release-Kalender.