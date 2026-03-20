Alicate – Too Bad To Be Good

Eine Katze neben schönen Frauenbeinen in High Heels. Bei meinem virtuellen Rundblick auf unser redaktionelles Reviewregal bleibt der Blick natürlich sofort auf der Katze hängen … Erst dann sehe ich, dass es das neue Album der schwedischen Melodic-Rock-Veteranen Alicate ist.

Mit ihrem sechsten Studioalbum Too Bad To Be Good knüpfen die Schweden an ihre wiedererstarkte Phase der letzten Jahre an. Die am 24. Februar 2026 über Pride & Joy Music veröffentlichte Platte setzt konsequent auf klassischen AOR- und Hard-Rock-Sound, der sich hörbar an den großen Bands der späten Achtziger orientiert.

Die Geschichte der Band reicht zurück bis in die späten 1980er-Jahre, als Sänger und Gitarrist Jonas Erixon gemeinsam mit Bassist Fredrik Ekberg die Band Alicate gründete. Nach Touren in Skandinavien, unter anderem als Support von Ian Gillan 1992 auf seiner Toolbox Tour, folgte eine längere Pause, bevor die Gruppe ab 2009 wieder aktiv wurde und mehrere Studioalben veröffentlichte.

Für Too Bad To Be Good treten Alicate in folgender Besetzung an: Jonas Erixon (Gesang/Gitarre), Marcus Zerath (Keyboards), Fredrik Ekberg (Bass) und Jesper Persson (Schlagzeug). Der Einstieg des Keyboarders Zerath im vergangenen Jahr bringt frische Energie in den Sound der Band, besonders in den atmosphärischen Arrangements des neuen Albums.

Musikalisch bleibt das Quartett seiner Linie treu: eingängige Gitarrenriffs, hymnische Refrains und eine Produktion, die bewusst den Geist des klassischen skandinavischen Melodic Rock beschwört. Bereits der Opener Changes setzt den Ton mit treibenden Gitarren und einem sofort mitsingbaren Refrain. Der Titeltrack Too Bad To Be Good schlägt in eine ähnliche Kerbe. Eine typische AOR-Nummer, getragen von Erixons markanter Stimme und dichten Keyboardflächen.

Zu den stärkeren Tracks zählt auch Save Our Love, eine melodische Rocknummer mit deutlichem Hitpotenzial, die zusammen mit Songwriter Pete Alpenborg entstand. Die erste Vorabsingle Don’t Turn Around präsentiert die Band von ihrer eingängigsten Seite. Ein schnörkelloser Hard-Rock-Song, der mit klassischem 80er-Flair und knackigem Chorus punktet.

Die Produktion, gemischt von Svein Jensen und gemastert von Philip Granqvist, sorgt für einen modernen, aber dennoch warmen Klang, der Gitarren und Keyboards gleichermaßen Raum gibt. Inhaltlich und musikalisch überrascht das Album zwar kaum, doch genau darin liegt seine Stärke. Alicate liefern genau das, was Fans des Genres erwarten. Sie zelebrieren melodischen Hard Rock mit klaren Hooks und nostalgischem Charme.

Neben den üblichen digitalen Formaten im Download und Stream ist das Album nur als CD im Juwelcase erschienen. Eine Vinylausgabe ist derzeit nicht geplant.

Hier geht es für weitere Informationen zu Alicate – Too Bad To Be Good in unserem Time For Metal Release-Kalender.