Artefuckt: veröffentlichen „24 Karat“, die erste Vorabsingle des neuen Studioalbums „Alchemie“

Artefuckt haben mit 24 Karat die erste Vorabsingle vom neuen Studioalbum Alchemie veröffentlicht, welches am 21.08. bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

Ehrlich, echt, kraftvoll, laut und stark melden sich Artefuckt zurück und läuten mit der ersten Single 24 Karat das fünfte Album Alchemie ein. Oh ja, sie sind wieder da!

Gegründet 2015 im Niederrheinischen Rheinberg, befinden sich Artefuckt mittlerweile im elften Jahr der Band und blicken in diesem mehr als einem Jahrzehnt auf vier Alben, Headliner-Touren und unzähligen Festival-Shows zurück. Manifest, Stigma, Gemini und Ethik sind die prachtvollen Namen der bisherigen vier Veröffentlichungen. Ein Top 100, zwei Platz 5 und ein Top 15 Album der offiziellen Albumcharts.

Nun wartet mit Alchemie das fünfte Artefuckt-Baby auf seine Geburt. Alchemie ist frisch, geht geradeaus und öffnet auch die eine oder andere neue Tür. Alchemie kommt im neuen Sound-Gewand, liebt, lebt, hasst, träumt und blickt in den Spiegel. Alchemie, Transmutation. Unedel wandelt sich zu edel und dabei liefert die Welt mit all ihren Facetten den Stoff für neuen Stoff, ein neues Album.

Sicher ist, dass Alchemie mit seinem erscheinen die Musiklandschaft nicht nur erweitern, sondern bereichern wird, und vielleicht setzt der fünfte Schlag auch einen neuen Meilenstein. Das Potenzial … hat er allemal!

Alchemie Tracklist:

1. Intro

2. 24 Karat

3. Leben Voller Leben

4. Auf Und Davon

5. Kopfüber In Die Nacht

6. X

7. Judas

8. Lass Nicht Los

9. Mit Dir

10. Was Ist Mit Liebe

11. Sommer

12. Wer Zuletzt Lacht

13. Wir Wollten Fliegen

Line-Up:

Gesang/Gitarre: André Donay

Gitarre: Sven Goldschmidt

Bass: Kevin Ricken

Drums: Nikita Gollan

Produziert & gemischt von:Jörg „Warthy“ Wartmann – Illuminated Studio – Bernburg