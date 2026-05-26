Tanzwut: veröffentlichen die nächste Single „Ich Bin Kein Engel“ aus ihrem neuen Album

Ich Bin Kein Engel – Zwischen digitaler Versuchung und echter Menschlichkeit

Tanzwut beweisen einmal mehr, dass wahre Kreativität keine Millionen braucht. KI oder Low Budget?

Die Band berichtet: „Das war die Frage, die wir uns für unser neues Lyricvideo gestellt haben. In einer Welt, die nach perfekter Inszenierung giert, haben wir uns bewusst dafür entschieden, dem Song eine ganz persönliche Note zu geben.“

Ich Bin Kein Engel ist das Schwarz zum Weiß, das Gegenspiel von Gut und Böse, die Frage, was uns antreibt und bewegt. Es geht um den gefallenen Engel, der in jedem von uns steckt – den Moment, in dem wir an den Erwartungen der Gesellschaft zweifeln und der täglichen Versuchung nachgeben, einfach nur wir selbst zu sein, statt einer glatten Fassade zu folgen.

Diesen inneren Konflikt wollten Tanzwut nicht am Computer generieren. Ohne großes Kamerateam, dafür mit Smartphone, handgefertigten Marionetten und einer ordentlichen Portion Leidenschaft, wurde der Probenraum kurzerhand zum Filmset umfunktioniert.

Trotz des kleinen Budgets stand der Spaß an der Sache im Vordergrund, was das Video zu einem authentischen Begleiter für den Song macht, der der Band besonders viel bedeutet.

„Wir hatten beim Dreh unglaublich viel Spaß und hoffen, dass man diese Energie in jeder Sekunde spürt. Das Video ist so geworden, wie wir sind: echt, ungeschönt und vielleicht gerade deshalb der perfekte Begleiter für diesen Song.“

Schaut euch das Ergebnis hier an:

Und keine Sorge: Für die nächste Single planen Tanzwut auch wieder ein Video im größeren Rahmen. Denn wir sind ja alle keine Engel – wie jeder weiß. 😈

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: