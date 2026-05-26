The Hard Circle Festivals: kündigen mit Battle Beast den nächsten Act an

Die Hard Circle Festivals 2026 bauen ihr Line-Up weiter aus: Mit Battle Beast ergänzt eine der aktuell erfolgreichsten modernen Power-Metal-Acts Finnlands das Billing.

Nach den Bestätigungen von W.A.S.P. als erstem Top Act und Warkings folgt damit der nächste konsequente Schritt in Richtung eines starken und ausgewogenen Programms.

Mit Battle Beast steht einer der erfolgreichsten modernen Power-Metal-Acts Finnlands auf der Festivalbühne. Die Band um die neue Frontfrau Marina La Torraca verbindet klassische Heavy-Metal-Trademarks mit eingängigen Refrains, Keyboard-Melodien und einer kraftvollen Live-Präsenz, die sich in den vergangenen Jahren auch international einen Namen gemacht hat.

Spätestens seit Alben wie Bringer Of Pain, Circus Of Doom oder ihrem letzten Werk Steeelbound gehören Battle Beast zu den festen Größen im europäischen Melodic- und Power-Metal. Ihre Songs bewegen sich zwischen hymnischen Hooks, treibenden Riffs und einer modernen Produktion, ohne dabei die klassischen Wurzeln des Genres aus den Augen zu verlieren.

Live setzt die Band auf eine direkte, energiegeladene Show ohne große Umwege – laut, eingängig und klar auf Festivalpublikum zugeschnitten. Wer melodischen Heavy Metal mit viel Dynamik und starken Hooklines schätzt, dürfte hier auf seine Kosten kommen.

Nach dem großen Erfolg und der ausverkauften Halle in Karlsruhe im vergangenen Jahr wachsen die Hard Circle Festivals 2026 erstmals auf vier große Indoor-Events an und lassen das Metal-Herz im Dezember erneut höherschlagen. Neben internationalen Top-Acts erwartet die Besucher dabei nicht nur ein starkes Live-Programm, sondern auch echtes Festivalfeeling mit Foodcourt, Merchandise-Ständen und zahlreichen Treffpunkten für die Metal-Community – die lautesten Weihnachtsfeiern Deutschlands inklusive.

Freitag, 04.12.2026

Storm Out Festival – Lichtenfels/ Stadthalle

Präsentiert von Radio BOB!

Samstag, 05.12.2026

Pott Out Festival – Bochum/ Ruhrcongress

Präsentiert von Radio BOB!

Freitag, 11.12.2026

Rock Out Festival – Augsburg/ Schwabenhalle

Präsentiert von Rock Antenne

Samstag, 12.12.2026

Knock Out Festival – Karlsruhe/ Schwarzwaldhalle

Präsentiert von Radio BOB!