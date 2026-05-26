Mystopera: veröffentlichen neue Single und Video „Kein Weg Zu Weit“

Mystopera haben die neue Single Kein Weg Zu Weit veröffentlicht:

Kein Weg Zu Weit – Ein Song zwischen Power-Folk-Metal und filmreifer Epik

Mystopera legen mit Kein Weg Zu Weit einen neuen, mitreißenden Song vor, der Power- und Folk-Metal-Attitüde mit filmreifer Orchestrierung verbindet. Der Track besticht durch seine rasante Energie, treibende Gitarrenriffs und ein präzises Schlagzeug, das von einem epischen Orchesterarrangement und prägnanten Synthesizern untermalt wird. Das Ergebnis: Ein kraftvoller, dynamischer Sound, der den Hörer von der ersten Sekunde an packt.

Geschrieben von den beiden Mystopera-Heads Markus Engelfried und Meike Katrin Stein, entstand der Song im Auftrag für eine noch unveröffentlichte TV-Serie. „Es war uns wichtig, einen Track zu schaffen, der sowohl live auf der Bühne funktioniert als auch perfekt zur Bildsprache der Serie passt“, erklärt Engelfried. „Die Mischung aus Metal-Energie und orchestraler Tiefe macht den Song besonders.“

Mit Kein Weg Zu Weit beweisen Mystopera einmal mehr ihr handwerkliches Können und ihr Gespür für eingängige, kraftvolle Musik. Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Mystopera ist ein einzigartiges Folk-Metal-Opern-Projekt, ins Leben gerufen von der Komponistin und Violinistin Meike Katrin Stein und dem Sänger/Songwriter Markus Engelfried. Beide blicken auf jahrelange Erfahrung in der Folk-, Metal- und Filmmusikszene zurück. Mystopera verbinden Folk, Metal und Oper zu einer epischen Metal-Oper – eine seltene Fusion, die durch Ouvertüren, Arien und Rezitative erzählt wird. Das Debütalbum Das Lied Der Steinernen Engel (Metalville 2025) wurde von der Presse als immersives, genreübergreifendes Meisterwerk gefeiert und spricht besonders Fans von Storytelling und theatralischem Metal an.

Für die Realisierung konnten namhafte KünstlerInnen aus der Folk-, Metal- und Mittelalter-Szene gewonnen werden, darunter MusikerInnen von Schandmaul, Primal Fear, Corvus Corax, Harpyie, Crematory und vielen mehr. Die Produktion lag in den Händen von Chris Harms (Lord Of The Lost).

Ihr Live-Debüt feierten Mystopera 2025 auf dem Wacken Open Air.

Kein Weg Zu Weit ist der nächste Schritt in ihrer musikalischen Evolution – und ein klares Zeichen dafür, dass die Band noch lange nicht am Ende ihrer kreativen Reise angelangt ist.