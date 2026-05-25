Isegrim: veröffentlichen Videoclip sowie den Re-Release des Debütalbums „Isegrim“

Im Alten Testament erscheint der Wolf erstmals und ausschließlich als Sinnbild des Bösen – als leibhaftiger Satan, der dem guten Hirten, dem Diener Gottes, gegenübergestellt wird. Der Wolf Isegrim wurde über Jahrhunderte hinweg als Inkarnation von Irrlehre, Gefahr und Bedrohung für Mensch und Christentum stigmatisiert. Diese Dämonisierung führte zu unerbittlicher Verfolgung und beinahe zur Ausrottung des Tieres.

A. Blackwar kehrt diese Sichtweise um: Nicht das Tier ist das Böse – sondern die Menschheit selbst.

Der traditionelle Black Metal hat sich in den vergangenen 35 Jahren in zahlreiche Stilrichtungen aufgespalten. Nur noch selten finden sich Künstler, die sich auf die ursprüngliche Essenz dieses Genres konzentrieren: schnelle, aggressive und antichristliche Musik.

A. Blackwar ist seit 1992 ein aktiver Bestandteil der Black-Metal-Szene und gilt als langjähriger Mitgestalter der Extreme-Metal-Kultur. Über vier Jahrzehnte hinweg war er an zahlreichen Bands und Projekten beteiligt und prägte deren Klang mit einem konsequenten Bekenntnis zu Dunkelheit, Aggression und Authentizität.

Mit Isegrim kehrte A. Blackwar zu den Wurzeln zurück. Bereits bei der Gründung 1998 war er das alleinige Mitglied – eine Rolle, die er heute erneut einnimmt. In dieser ursprünglichen Konstellation führt er den traditionellen und okkulten Geist des Black Metal konsequent fort und entwickelt ihn weiter. Sein musikalischer Weg ist geprägt von Beständigkeit, Disziplin und einer kompromisslosen Hingabe an extreme Musik.

Diese Haltung spiegelt sich auch in der düsteren Botschaft des ersten Albums aus dem Jahr 1999 wider, das nun erstmals über Fireflash Records (Holy Moses, Vanaheim, Sacriversum u.a.) auf Vinyl erscheint und mit drei Bonustracks ergänzt wird. Darunter auch das grandiose Destruction-Cover von Bestial Invasion. Das Vinyl ist streng limitiert auf 300 Exemplare in „Witchcraft Red“ und enthält neben einem 4-seitigen Einleger noch eine signierte Autogrammkarte sowie einen Isegrim Aufkleber.

Um der Wiederveröffentlichung zu huldigen, veröffentlichen Isegrim den anno 2000 vom Van Wingerden Filmproduktion gedrehten Videoclip zu dem epischen Black-Metal-Hammer Angel With Fire And Sword, einem Song der 2001 veröffentlichten EP Gloria Deo, Domino Inferi. Song und Video wurden 2025 von Nils Lesser remastered.

Damit präsentierte sich A. Blackwar bewusst fernab klassischer Produktionsstandards und setzt stattdessen auf rohe Atmosphäre und kompromisslose Ästhetik. Gedreht wurde das Video innerhalb einer einzigen Nacht auf zwei Burgen – eine intensive und zugleich fordernde Kulisse, die den visuellen Charakter maßgeblich prägt.

Die Wetterbedingungen hätten dabei kaum passender sein können: nass, kühl und von leichtem Nebel durchzogen. Diese natürliche Stimmung verleiht den Bildern eine düstere, beinahe greifbare Authentizität, die perfekt mit der musikalischen Ausrichtung harmoniert.

Anstelle einer konventionellen Videoproduktion mit aufwendigen Kamerafahrten und technischer Perfektion wurde bewusst ein anderer Weg gewählt. Inspiriert von der rohen Bildsprache von The Blair Witch Project entstand das gesamte Material in Freihandaufnahme. Diese Entscheidung sorgt für eine unmittelbare Nähe, die den Zuschauer direkt in das Geschehen hineinzieht.

Das Ergebnis ist kein typisches Musikvideo, sondern vielmehr ein visuelles Statement: Stay Black, stay Metal!

Anlässlich seines 35-jährigen Jubiläums wird A. Blackwar im Jahr 2027 ein weiteres Isegrim-Album veröffentlichen. Wer der Szene über Jahrzehnte hinweg in dieser Konsequenz dient, gehört zweifellos zu den Veteranen des Black Metal. Während viele den Weg aus familiären, beruflichen oder persönlichen Gründen verlassen, war Aufgeben für A. Blackwar niemals eine Option. Seine Treue zur Sache ist ein Leben im Zeichen des Black Metal.

Isegrim (Vinyl) Tracklist

1. In Nomine (Intro)

2. Diabolical Witchcraft

3. Rape Jesus Christ

4. Seven Legions

5. Hear The Screams Of Hell

6. Ave Luciferi (Intro) *

7. Hail Emperor Caesar *

8. Bestial Invasion **/*

* Bonustrack

** written by Destruction

Alle Instrumente und Gesang: A. Blackwar