Massendefekt: haben neue Single „Brandung“ mit Video veröffentlicht

Mit Brandung veröffentlichen Massendefekt die zweite Single aus ihrem kommenden Studioalbum Massendefekt, das am 11. September erscheint. Zeitgleich startet der offizielle Albumvorverkauf. Der Song widmet sich einer Person, die immer dann da ist, wenn es darauf ankommt – selbstbewusst, standhaft und nicht ersetzbar. Zwischen Dankbarkeit, Zusammenhalt und innerer Stärke entsteht ein emotionaler Song, der trotz seiner direkten Sprache nie kitschig wirkt. Musikalisch verbindet Brandung die rohe Energie der Band mit einer der eingängigsten Hooklines des neuen Albums und zeigt gleichzeitig, wie facettenreich Massendefekt 2026 klingen.

„Brandung ist für uns ein Song über Menschen, die einfach da sind, wenn alles um einen herum ins Wanken gerät. Nicht laut, nicht perfekt – aber genau dann da, wenn man sie braucht.“ – Massendefekt

Mit dem selbstbetitelten Album Massendefekt feiert die Band nicht nur ihr 25-jähriges Bestehen, sondern veröffentlicht gleichzeitig ihr mittlerweile zehntes Studioalbum. Dass die Platte bewusst den gleichen Namen wie die Band trägt, versteht sich dabei als klares Statement und Ausdruck dessen, was Massendefekt nach 25 Jahren heute ausmacht. Entstanden größtenteils in Eigenregie, klingt das Album so nah an der Band wie lange nicht.

2026 steht für Massendefekt ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Die Band feiert ihr 25-jähriges Bestehen – und geht dafür mit einer eigenen Jubiläumstour auf die Straße. Unter dem Titel 25 Live spielt die Band ab Oktober elf ausgewählte Shows quer durch Deutschland.

Massendefekt blicken dabei nicht nur auf ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte, sondern präsentieren sich gleichzeitig so energiegeladen wie selten zuvor. Die 25 Live Tour bringt Songs aus allen Phasen zusammen und zeigt genau das, was Massendefekt seit Jahren live ausmacht: klare Kante, direkter Kontakt zum Publikum und Abende, die musikalisch wie atmosphärisch auf den Punkt sind. Ein exklusiver Toursupport wird noch bekannt gegeben.

Ein besonderes Highlight bildet das Abschlusskonzert am 12.12.2026 im Düsseldorfer Stahlwerk. Dort endet nicht nur die Jubiläumstour 25 Live – die Band feiert an diesem Abend zusätzlich das 15-jährige Jubiläum ihres erfolgreichen Doppelalbums Tangodiesel. Zwei Meilensteine an einem Abend, die die Bandhistorie von den frühen Jahren bis heute abbilden und für langjährige wie neue Fans ein außergewöhnliches Finale schaffen.

Massendefekt – 25 Live

23.10. – Nürnberg, Hirsch

24.10. – München, Backstage

30.10. – Frankfurt a.M., Das Bett

31.10. – Stuttgart, ClubCann

13.11. – Hamburg, Knust

14.11. – Berlin, Hole44

20.11. – Hannover, Musikzentrum

21.11. – Leipzig, Werk 2

27.11. – Bremen, Tower

28.11. – Münster, Sputnikhalle

12.12. – Düsseldorf, Stahlwerk (inkl. 15 Jahre Tangodiesel-Special)

Massendefekt online:

https://www.instagram.com/massendefekt_band/