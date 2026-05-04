Die Dorks: geben Stellungnahme zur aktuellen Bandentwicklung ab

Bei den Dorks ist immer etwas los. Diesen Satz haben wir vor einiger Zeit bereits in einer Pressemeldung verwendet, nicht ahnend, dass sich weitere grundlegende Änderungen innerhalb der Band ergeben würden.

Manchmal kann man den Lauf der Dinge nicht komplett beeinflussen, Ereignisse überschlagen sich nun mal gern. Aktuell sind die Dorks zu einem Duo geschrumpft. Die Band gibt folgendes Statement zur aktuellen Entwicklung ab:

„Hi Leute!

Die letzten Wochen waren ganz schön wild für Bons und mich. Und im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Aber jetzt sind wir wieder voll da. 🤘

So ist das Leben manchmal: Man fällt, man steht wieder auf, aber es geht immer weiter!

Die letzten Tage haben wir unseren Fokus geschärft und uns daran erinnert, warum wir das alles überhaupt machen: weil diese Band immer unser Traum war. Und dieser Traum lebt weiter. Ab sofort ohne Kompromisse und mit unserer Kontrolle. Im Hintergrund hat sich einiges verändert:

Neue Setlist.

Neue Struktur.

Neue Bandorga.

Wir haben vieles neu sortiert, Prioritäten gesetzt um uns noch stärker auf das konzentrieren zu können, was uns als Band ausmacht: Authentizität, rohe Energie und Musik jenseits von Schubladen.

Und das bedeutet:

Wir arbeiten ab sofort mit starken Gastmusiker*innen, die uns in den kommenden Monaten live und auch bei den Arbeiten an einem neuen Studio‑Album unterstützen werden. Wir freuen uns auf frische Impulse, neue Dynamik und einen klareren Schritt in Richtung Metal. Und darauf, durch ein flexibles Lineup noch mehr touren zu können.

Die nächsten Gigs stehen.

Und eins ist sicher: Die Dorks gehen weiter. Fokussierter, härter und ehrlicher als je zuvor. Wir haben uns neu ausgerichtet, wir haben uns neu gefunden und hinter jedem Schritt, der jetzt kommt, stehe ich als Songwriterin und Bons als Drummer und Gründungsmitglied der Dorks zu hundert Prozent.

Danke für eure Geduld, euer Verständnis und fürs Dabeibleiben.“

Mehr Informationen zu Die Dorks und ihrem aktuellen Album Unberechenbar findet ihr hier:

Die Dorks online:

https://www.facebook.com/diedorksofficial

https://www.instagram.com/diedorks/