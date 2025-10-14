Die Dorks: kündigen ihr neues Album „Unberechenbar“ an

Unberechenbar – der Albumtitel passt wie die sprichwörtliche Faust auf das Auge. Kaum eine andere Band ist derzeit stilistisch wohl so schwer einzuordnen wie Die Dorks. Aber genau das ist es, was diese Band ausmacht. Das Trio trifft exakt die perfekte Mischung aus den genannten Genres. Und doch ist es mehr als nur ein Mix aus verschiedenen Zutaten der Rockmusik. Es ist eine Verschmelzung von markanten Trademarks wie zum Beispiel die sowohl melodische als auch markante Stimme von Frontfrau Lisa, bissigen, aber klaren deutschen Texten sowie diese fulminante Power auf der Bühne. Die Dorks sind eine Einheit, die sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe etabliert hat. Nach dem 2023er Album Geschäftsmodell Hass veröffentlichen die drei Bayern am 16.1.2026 den nächsten Kracher Unberechenbar über Motor Entertainment.

Unberechenbar – Trackliste:

1. Maximal

2. Kein Sommer Der Liebe

3. Solange Noch Mein Herz Schlägt

4. Kranker Geist

5. Alles zerstören

6. Es Ist Echt

7. Kopf Frei

8. Lieber In Der Hölle Herrschen

9. Such Dir Keinen Neuen Gott

10. Exzessive Notwehr

11. Unberechenbar

Artwork: Simon Marchner

Verfügbare Formate: CD/Vinyl/Merch

Das mit elf Titeln gespickte und insgesamt neunte Werk des Trios wurde von Eike Freese (Chameleon Studios Hamburg) und Heaven Shall Burn-Gitarrist Alexander Dietz (The Dude Ranch Rannstedt) produziert.

Die Dorks sagen über das Album: „Endlich ist es soweit: Wir haben monatelang daran geschraubt und Kaffee intravenös konsumiert, um jetzt mit euch zu feiern und euch unser neues Album Unberechenbar zu präsentieren. Ein fettes Danke an unsere Produzenten Alex und Eike, die nicht nur unsere Soundvisionen verstanden haben, sondern auch unsere Witze ertragen mussten.“

„Die Dorks sind keine Playlist-Füller. Keine netten Background-Vocals für euren Latte-Macchiato-Moment. Dieses Album ist der Mittelfinger an musikalische Konventionen, an glattgebügelte PR-Sprechblasen und an alle, die dachten, Musik sei immer gefällig und erwartbar. Kommt zu unseren Release Shows im Januar – wir spielen nicht für Likes, wir spielen für Leute, die noch fühlen. Konzertupdates gibt’s auf unserer Website.“

