Hariett Drack – Mörder Unter Uns

Buchtitel: Mörder Unter Uns

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 176 Seiten

Genre: Kriminalfälle, Wahre Verbrechen

Release: 10.09.2025

Autor: Hariett Drack

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-453-60720-0

Mit ihrem neuen Buch Mörder Unter Uns legt die erfahrene Gerichtsreporterin Hariett Drack eine eindrucksvolle Sammlung realer Kriminalfälle vor. Auf 176 Seiten öffnet sie den Blick in Gerichtssäle, in denen sich menschliche Abgründe und erschütternde Schicksale offenbaren. Drack, die über vier Jahrzehnte für den Kölner Stadt-Anzeiger als Polizei- und Gerichtsreporterin tätig war, erzählt mit journalistischer Präzision und großem Einfühlungsvermögen von wahren Verbrechen, die tief unter die Haut gehen. Auch heute, als freie Autorin und regelmäßige Beiträgerin bei ZEIT Verbrechen, lässt sie die Faszination für das Rätsel Mensch nicht los – für die Motive, die Täter antreiben, und die Fragen, die selbst nach einem Urteil offenbleiben. Das Taschenbuch erscheint als Originalausgabe in Broschur und richtet sich an alle, die sich für wahre Verbrechen, spannende Gerichtsreportagen und die Suche nach Gerechtigkeit interessieren. Ein Vorwort von Daniel Müller, Chefredakteur von ZEIT Verbrechen, führt in die Thematik ein und unterstreicht die Bedeutung dieser eindringlichen Einblicke in die Welt der Justiz.

Die Story von Mörder Unter Uns:

Ein Mann, der aus Rachsucht seine Therapeutin entführt und sie in einem Sarg gefangen hält. Ein pädophiler Erzieher, der seine Stellung schamlos ausnutzt, um seine dunklen Triebe zu befriedigen. Eine Mutter, die aus purer Angst vor ihrem rechtsradikalen Partner das Unvorstellbare tut und ihr eigenes Kind tötet. Diese und viele weitere erschütternde Fälle hat Hariett Drack als Gerichtsreporterin hautnah miterlebt – immer in der ersten Reihe des Kölner Landgerichts. In ihrem neuen Buch schildert sie einige der bizarrsten, tragischsten und aufsehenerregendsten Prozesse ihrer Laufbahn. Mit journalistischer Präzision und psychologischem Gespür zeigt Drack, wie Täterinnen und Täter denken, welche Abgründe sich hinter scheinbar normalen Fassaden verbergen – und warum sich nicht jedes Motiv restlos erklären lässt. Ihre Geschichten eröffnen erschütternde, zugleich faszinierende Einblicke in reale Verbrechen, die grundlegende Fragen nach Schuld, Verantwortung und menschlicher Natur aufwerfen.