Hendrik Berg – Tödliche Hallig 

Buchtitel: Tödliche Hallig

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 400 Seiten

Genre: Nordsee-Krimi

Release: 18.03.2026

Autor: Hendrik Berg

Link: https://www.penguin.de/buecher/hendrik-berg

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-442-49736-2

Hendrik Berg, 1964 in Hamburg geboren, studierte Geschichte in Hamburg und Madrid. Nach Tätigkeiten als Journalist und Werbetexter arbeitet er seit 1996 als Drehbuchautor. Mit Tödliche Hallig hat er bereits das zwölfte Buch seiner Theo-Krumme-Reihe herausgebracht und sich im Spektrum der Nordsee-Krimis festgesetzt. Erschienen ist der neue Band am 18.03.2026 über den Goldmann Verlag als Taschenbuch und Broschur.

Spurensuche auf der einsamen Hallig – die Story von Tödliche Hallig:

Vor der Hallig Süderoog im nordfriesischen Wattenmeer wird eine Leiche angespült – und Kommissar Theo Krumme sowie seine Kollegin Pat beginnen zu ermitteln. Schnell wird klar: Der Tote wirft mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Wer ist der Mann, und wie kam er hierher? Wurde er von einem Schiff im Heverstrom ins Meer geworfen? Die wenigen Bewohner der Hallig geraten in den Fokus: ein junges Paar und eine Gruppe Archäologiestudenten, die im Watt nach Spuren vergangener Schiffe suchen. Doch auch eine unheimliche Legende sorgt für Unruhe – sie erzählt von einem Mörder, der in dunklen Nächten durchs Watt streift. Während Krumme und Pat versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, braut sich über der Nordsee bereits die nächste Bedrohung zusammen …