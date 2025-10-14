The Beast Inside: stellen zweite Single „Dreamslayer“ vor

Mit deutschen und englischen Lyrics, greifen The Beast Inside das wohl bekannte Thema über Alpträume und dem bösen Mann, der einen verfolgt, auf. Inspiriert von The Nightmare On Elm Street hauen sie uns ihr Brett entgegen. DO NOT FALL ASLEEP!

The Beast Inside wurden im Jahr 2024 gegründet und spielen Modern Metal, der sich aber auch am frühen Nu Metal der 2000er und Metalcore bedient. Die Band verbindet emotionalen Tiefgang und Härte in ihrer Musik.

Steve McFly (ex-Die! She Said, Bastard Nation) – Vocals/shouts

Maze (ex-VP-1, Black Medusa)– Gitarre/Vocals

Merih (ex-RAiN) – Gitarre

OC! (ex-RAiN, Kobay) –Bass

Mike T. (ex-RAiN, Black Medusa, Evolution) – Drums