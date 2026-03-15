Anna Jansson – Schlangengrube

Buchtitel: Schlangengrube

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 480 Seiten

Genre: Krimi

Release: 18.02.2026

Autor: Anna Jansson

Link: https://www.penguin.de/buecher/simon-scarrow

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1430-4

Der Kriminalroman Schlangengrube von Anna Jansson erschien am 18.02.2026 im Blanvalet Verlag als deutsche Erstausgabe. Das Buch umfasst 480 Seiten und liegt als Taschenbuch (Broschur) vor. Die deutsche Übersetzung stammt von Susanne Dahmann. Der Roman gehört zum Krimi-Genre und ist der sechste Band der Kristoffer-Bark-Reihe. Im Original erschien das Werk bereits 2024 in Schweden unter dem Titel Gå Över Lik (KB6) beim Norstedts Verlag in Stockholm. Mit Schlangengrube setzt Anna Jansson ihre erfolgreiche Reihe um den Ermittler Kristoffer Bark fort und führt Leserinnen und Leser erneut in einen spannenden skandinavischen Kriminalfall.

Die Story von Schlangengrube:

Nach einem Brand in einem Kino wird im Lüftungsschacht die Leiche eines 18-jährigen Jugendlichen entdeckt. Der junge Mann galt seit 40 Jahren als vermisst – verschwunden in derselben Nacht, in der eine Mitschülerin aus seiner Klasse ermordet wurde. Kommissar Kristoffer Bark nimmt die Ermittlungen auf, doch schon bald zwingt ein neuer Fall sein Team zu einem Richtungswechsel: Bei einem Universitätsfest werden mehrere Ehrengäste durch Gift getötet.

Während die Untersuchungen voranschreiten, tauchen Hinweise auf, die eine Verbindung zwischen dem jahrzehntealten Vermisstenfall von 1985 und dem aktuellen Anschlag vermuten lassen. Nach und nach erkennt Bark, dass die Vergangenheit der Beteiligten eine entscheidende Rolle spielt – und dass sie die Opfer auf tragische Weise wieder eingeholt hat. Gleichzeitig wird klar, dass auch Bark und sein Team vorsichtig sein müssen.