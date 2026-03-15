Crematory: kündigen „Greatest Hits“-Album an; Videosingle „Born“ ab sofort digital verfügbar

Die deutschen Gothic-Metal-Pioniere Crematory haben die Veröffentlichung ihres Greatest Hits-Albums angekündigt. Die Compilation feat. English Hymns & Deutsche Hymnen erscheint am 15. Mai 2026 über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music und feiert mehr als drei Jahrzehnte einflussreicher Bandgeschichte. Das Release wird sowohl als umfangreiche 3-CD-Edition als auch in limitierten Doppel-Vinyl-Versionen erhältlich sein.

Das 3-CD-Set enthält CD1 English Hymns, CD2 Deutsche Hymnen sowie CD3 Engulfed In Darkness Demo. Zusätzlich erscheinen zwei LP-Vinylversionen: eine Neon-Green-Doppel-LP mit der English Hymns-Kollektion sowie eine Türkise Doppel-LP mit der Auswahl Deutsche Hymnen.

Parallel zur Ankündigung ist der Song Born bei allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar, ein Videoclip feiert unten Premiere! Aufgebaut um den eindringlichen Refrain „I was born in a wrong time / wrong world“ und getragen von schweren Gitarren sowie atmosphärischen Synth-Flächen, fängt der Song die emotionale Tiefe ein, die den Sound der Band seit Jahrzehnten prägt.

Frontmann Felix Stass erklärt:

„Born handelt davon, sich in seiner eigenen Zeit und Welt fehl am Platz zu fühlen. Der Song ist für alle, die sich jemals so gefühlt haben, als würden sie nicht dazugehören – und trotzdem weitermachen.“

Greatest Hits Vinyl-Tracklist:

LP English Hymns:

1. The Eyes Of Suffering

2. Shadows Of Mine

3. Tears Of Time

4. Lost In Myself

5. For Love

6. Fly

7. The Fallen

8. Greed

9. Pray

10. Shadowmaker

11. Ravens Calling

12. Rise And Fall

13. Inglorious Darkness

14. Destination

15. The Future Is A Lonely Place

16. Born (exklusiver Bonustrack)

17. Wrong Side Of The Mirror (exklusiver Bonustrack)

LP Deutsche Hymnen:

1. Ist Es Wahr

2. Ewigkeit

3. Tick Tack

4. Kaltes Feuer

5. Höllenbrand

6. Kein Liebeslied

7. Auf Der Flucht

8. Haus Mit Garten

9. Falsche Tränen

10. Kommt Näher

11. Virus

12. Tränen Der Zeit

13. Trümmerwelten

14. Welt Aus Glas

15. Das Letzte Ticket

16. Blind (exklusiver Bonustrack)

17. Flammenmeer (exklusiver Bonustrack)

Gegründet 1991 in Mannheim, zählen Crematory zu den langlebigsten und einflussreichsten Bands der europäischen Gothic-Metal-Szene. Über mehr als drei Jahrzehnte entwickelte sich ihr Sound von frühen Death-Metal-Wurzeln zu einem unverwechselbaren Stil aus schweren Gitarrenriffs, melodischen Keyboards, industriellen Klangtexturen und kontrastreichen Gesangsstilen.

Im Laufe ihrer Karriere beschäftigte sich die Band immer wieder mit Themen wie Leben, Schmerz, Introspektion und Atmosphäre und verband dabei tiefe Growls mit klarem Gesang zu einem gleichermaßen kraftvollen wie düsteren Klangbild. Bereits in den 1990er-Jahren erlangten Crematory europaweite Aufmerksamkeit durch intensive Tourneen und zahlreiche Festivalauftritte.

Ihr anstehendes Greatest Hits-Album spiegelt die zweisprachige Identität der Band wider. English Hymns & Deutsche Hymnen vereint zentrale Songs aus dem englischen und deutschen Repertoire von Crematory und enthält zusätzlich die frühesten Demo-Aufnahmen der Band – eine umfassende Retrospektive ihrer langen und einflussreichen Karriere.

Des Weiteren hat die Band für dieses Jahr jede Menge Livetermine angekündigt.

Crematory Tourdates 2026:

25.04. – Hartenrod, DE – Hinterland Metal Meeting

01.05. – Andernach, DE – Metal Days Festival

02.05. – Bad Friedrichshall, DE – Lemmys Bar & Liveclub

14.05. – Mannheim, DE – 7er Club

15.05. – Erfurt, DE – From Hell

16.05. – Zwickau, DE – Club Seilerstrasse

17.05. – Potsdam, DE – Lindenpark

22.05. – Oberhausen, DE – Kulttempel

04.06. – Selb, DE – Rock Club

05.06. – Salzburg, AT – Rock House

07.06. – Pilsen, CZ – Metal Fest

25.06. – Oschersleben, DE – Metal Dayz Festival

26.06. – Leipzig, DE – Hellraiser

04.07. – Mülheim / Ruhr, DE – Castle Rock Festival

31.07. – Wacken, DE – Wacken Open Air

22.08. – Pindelo Dos Milagres, PT – MMOA Festival

28.08. – Barcelona, ES – Ripollet Rock Festival

Mit 35 Jahren Bandgeschichte, unzähligen Tourneen und einem Vermächtnis, das Gothic-, Death- und Industrial-Metal in Europa geprägt hat, ist Greatest Hits sowohl eine Feier der Vergangenheit als auch ein kraftvoller Beweis dafür, dass Crematory bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren haben!

Crematory sind:

Felix Stass – Gesang

Rolf Munkes – Gitarre

Oliver Revilo – Bass

Katrin Jüllich – Keyboard, Samples

Markus Jüllich – Drums, Programming