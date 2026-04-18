Crematory: veröffentlichen Video-Single „Blind“ vom kommenden Greatest-Hits-Album „English Hymns & Deutsche Hymnen“

Die deutschen Gothic-Metal-Pioniere Crematory haben ihr neues Musikvideo zur Single Blind veröffentlicht, einem düsteren Vorboten ihres kommenden Greatest-Hits-Albums English Hymns & Deutsche Hymnen.

Das Album erscheint am 15. Mai 2026 über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music, gefolgt von jeder Menge Live-Termine, und feiert 35 Jahre Bandgeschichte. English Hymns & Deutsche Hymnen wird als umfangreiche 3-CD-Edition sowie in limitierten Doppel-Vinyl-Versionen erhältlich sein. Das 3-CD-Set umfasst English Hymns, Deutsche Hymnen sowie Engulfed In Darkness Demo. Die Vinyl-Editionen erscheinen als Neon Green Doppel-Vinyl (English Hymns) und Türkises Doppel-Vinyl (Deutsche Hymnen).

Mit Blind, dem exklusiven Bonus-Track auf der Deutsche Hymnen-LP, zeigen Crematory ihre dunkelste, deutschsprachige Facette. Zeilen wie „kein morgen naht, kein leben bleibt / nur kalte asche“ verstärken die kalte, ritualhafte Atmosphäre des Songs. Blind.

Frontmann Felix Stass kommentiert:

„Blind spiegelt eine Welt wider, in der Hoffnung zerfällt und nur noch Schatten bleiben.“

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: