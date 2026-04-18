Ruthless: veröffentlichen ihre erste Single „Curse Of The Beast“

Seit den frühen 1980er-Jahren ist die Band unter der Führung von Sänger Sammy DeJohn ihrem traditionellen Metal-Stil treu geblieben. Von der legendären ersten EP Metal Without Mercy (1984) und dem kultigen Debütalbum Discipline Of Steel (1986) bis hin zu den späteren Alben They Rise (2015) und Evil Within (2019) sind sie ihren Wurzeln stets treu geblieben und stehen in der Tradition von Acts wie Judas Priest, Accept und Black Sabbath. Ihr voriges Album The Fallen erschien im Januar 2024 auf ihrem neuen Label Fireflash Records (Wolf, Holy Moses u. a.), gefolgt von einer Europatournee als Support ihrer Metalbrüder Jag Panzer, wodurch sie ihren Ruf als großartige Live-Band festigten.

Nun freuen sich Ruthless darauf, die erste Single sowie ein Lyric-Video zum Titeltrack ihres kommenden neuen Albums Curse Of The Beast zu veröffentlichen, das am 17. Juli erscheinen wird.

Sammy DeJohn fügt hinzu: „Der Song handelt von einem Mann, der von einem Werwolf angegriffen wird. Tagsüber ist er ein Mensch, nachts verwandelt er sich in die Bestie oder den Werwolf. Es ist, als würde sich ein Mann Nachts in einen Werwolf verwandeln, Menschen angreifen und morgens wieder als Mensch aufwachen und bereuen, was er getan hat.“

Zusammen mit der Veröffentlichung des Titeltracks Curse Of The Beast starten Ruthless den Vorverkauf des neuen Albums. Dieses erscheint als CD Jewelcase sowie auf „bestialisch“ rotem Vinyl, das auf 500 Exemplare limitiert ist.

Die Band hat mit Curse Of The Beast ein Epos voller Kraft und Leidenschaft geschaffen, kombiniert mit dem klassischen 80er-Jahre-Metal-Sound. Es ist ein Muss für jeden, der traditionellen Heavy Metal wie Metal Church, Judas Priest, Exciter u.a. liebt. Curse Of The Beast wurde zusammen mit Produzent Ron Sandoval (Kerry King u. a.) aufgenommen, der auch den finalen Mix und das Mastering übernahm. „Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle es hört. Wir haben ein paar Überraschungen auf diesem Album und es wird alles wegfegen“, verrät Sänger Sammy. Unmittelbar danach wird die Band ausgewählte Shows in Europa spielen, zusammen mit Mindwars sowie The Troops Of Doom, darunter das legendäre Headbangers Open Air.

Curse Of The Beast Tracklist:

1. The Blood Moon

2. Curse Of The Beast

3. Raging Violence

4. Berserker

5. Suffocating Fear

6. Blood Coalition

7. Sign Of The Cross

8. Prophecy Of Chaos

9. Killed By Fate

10. On Sands Of Hell

11. Hallowed Ground

12. Metal Gods

Ruthless live:

18.07.2026 BE – Diest, Club Hell (mit Mindwars)

19.07.2026 NL – Breda, Sound Dog (mit Mindwars)

22.07.2026 DE – H.O.A. (Warm-Up-Show) Hamburg

23.07.2026 LU – Esch Belval, MK Bar

24.07.2026 DE – Dresden, Chemiefabrik (mit The Troops Of Doom)

25.07.2026 DE – Burglengenfeld – VAZ (mit The Troops Of Doom)

26.07.2026 DE – Oberhausen, Kulttempel (mit The Troops Of Doom)

27.07.2026 BE – Deinze, Elpee (mit The Troops Of Doom)

Ruthless sind:

Sammy DeJohn – Gesang

Glen Paul – Gitarre

David Servantez – Gitarre

Sandy K. Vasquez – Bass

Joseph Aghassi – Schlagzeug