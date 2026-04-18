Richthammer: stellen ihren Song „Durch Trieb Zur Qual“ vor

Die Black-/Death-Metal-Band Richthammer macht mit einem düsteren und kraftvollen Sound auf sich aufmerksam. Das Quartett verbindet deutsche und englische Texte zu einem vielschichtigen, morbiden Klanguniversum, in dem sich rohe Aggression und abstrakte Bildsprache miteinander verweben. Inhaltlich bewegen sich die Songs zwischen dunkler Symbolik und intensiven Emotionen, die durch harte Riffs und kompromisslose Dynamik verstärkt werden. Dabei entsteht eine dichte Atmosphäre, die gleichermaßen verstörend wie faszinierend wirkt.

Richthammer stellen ihren Song Durch Trieb Zur Qual hier für euch vor:

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