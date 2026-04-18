Verlosung: zweimal 1 Ticket für die Walpurgisnacht 2026 am 01.05. und 02.05.2026 im ORWOhaus in Berlin

Time For Metal und die De Mortem Et Diabolum GbR gratulieren Andreas aus Schwerin und Jil aus Berlin zu jeweils einem Ticket für die Walpurgisnacht 2026 am 01.05. und 02.05.2026 im ORWOhaus in Berlin.

Festival: Walpurgisnacht 2026

Datum: 01.05. und 02.05.2026

Ort: ORWOhaus, Berlin

Tickets: gibt es direkt HIER!

Der Frühling ist nah und die Laune dementsprechend euphorisch. Im Berliner Osten jedoch wird es im Mai noch einmal bitterkalt und düster. Die Walpurgisnacht vom De Mortem Et Diabolum Festival fällt vom 01.05 bis 02.05.2026 über die Hauptstadt ein. Dass dies für die Schwarzmetaller unter uns ein Grund zum Feiern ist, ist bekannt und auch das diesjährige Line-Up kann sich sehen lassen. Dass die Veranstalter dabei immer ein gutes Händchen haben, überrascht uns eigentlich nicht mehr. Doch dieses Jahr scheinen sie sich mächtig ins Zeug gelegt zu haben. Headliner sind Empyrium und Cult Of Fire. Außerdem dabei sind The Night Eternal, Lamp Of Murmuur, Istapp, One Of Nine, Imha Tarikat, Agrypnie, Nornir, Karg, Servant, Outlaw, Willt, Maat, Myrdal und Diabolisches Werk.

Besonders freuen wir uns dieses Jahr auf Nornir, Myrdal, Lamp Of Murmuur, Outlaw, The Night Eternal, Empyrium und Cult Of Fire. Schon allein bei diesen Bands verspricht die Walpurgisnacht auch 2026 wieder ein voller Erfolg zu sein. Tickets gibt’s noch über den Shop und sicher auch noch an der Abendkasse.