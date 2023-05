Ruthless: kündigen neues Studioalbum “The Fallen” an und unterzeichnen bei Fireflash Records

Der Name Ruthless bedeutet an sich „ohne Gnade“. Seit den frühen 1980er-Jahren, angeführt von Sänger Sammy DeJohn, ist die Band ihrem eingeschlagenen Stil treu geblieben, von der legendären ersten EP Metal Without Mercy (1984) und dem Debüt-Kultalbum Discipline Of Steel (1986), bis zu den aktuellen Alben They Rise (2015) und Evil Within (2019), haben sie sich nie von der Kraft und der Intention von Bands wie Judas Priest, Accept und Black Sabbath abbringen lassen und sind ihren Wurzeln immer „gnadenlos“ treu geblieben.

Nun kündigen Ruthless ihr viertes und neues Studioalbum The Fallen an, das Ende 2023 über ihr neues Plattenlabel Fireflash Records (Holy Moses, Mezzrow u.a.) erscheinen wird. „Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fireflash Records und damit auf eine rosige Zukunft„, kommentiert Sänger Sammy DeJohn, der die Band 1982 gründete, und fügt hinzu: „Unser neues Album ist sehr kraftvoll ausgefallen und knüpft an die frühen Tage der Band an. Es wird euch alles bieten, was Ruthless ausmacht.“

„Wir sind stolz, diese US-Metal-Legende in der Fireflash-Familie begrüßen zu dürfen“, sagt Labelgründer Markus Wosgien und fügt hinzu: „Als ich die zehn neuen Tracks hörte, die Power und die Leidenschaft kombiniert mit ihrem straighten und traditionellen 80er-Jahre-Metal-Sound, verspürte ich umgehend den Drang, mit der Band zu arbeiten. Ruthless ist eine Underground-Legende, die es verdient, von jedem echten Metalhead gehört zu werden und The Fallen ist ein zukünftiger Klassiker und ein Muss für jeden, der auf traditionellen Heavy Metal der Marke Metal Church, Helstar, Exciter, Liege Lord und andere steht.“

Die Band wirft auf The Fallen einen Blick in die Zukunft aber auch zurück zu den Anfängen und bietet ein rundum starkes Album mit vielen Highlights, produziert von Bart Gabriel (Cirith Ungol, Riot City, Hexx u.a.). Mit dieser Besetzung, bestehend aus dem Gründungsmitglied und Frontmann Sammy DeJohn (1982 bis heute), dem Schlagzeuger Bob Guitrau (1986-2012 und 2021 bis heute), dem Bassisten Sandy K. Vasquez (seit 2016) und dem Gitarristen Glen Paul (seit 2021), sind Ruthless bereit, die Welt erneut zum Beben zu bringen!

Ruthless live:

June, 10th, 2023 – USA – Santa Ana, CA – Stages w/ Witch

August,5th, 2023 – USA – Hollywood, CA – Knuckleheads w/ Avenger Of Blood

October 14th/15th, 2023 – USA – Garden Grove, CA – The Gates Of Metal Fest

Ruthless sind:

Sammy DeJohn – Gesang

Glen Paul – Gitarre

Sandy K. Vasquez – Bass

Bob Guitrau – Schlagzeug

Ruthless online:

https://ruthlessband.com

https://www.facebook.com/ruthlessmetal/

https://www.instagram.com/ruthlessmetalband/