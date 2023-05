High Vis: nach ausverkaufter Tour mit weiteren Konzerten zum Erfolgsalbum „Blending“ im Oktober bei uns

Wer es im täglichen Trubel verpasst hat: High Vis sind in der DIY-Szene regelrecht explodiert und haben sich über ihren Mix aus klassischem 90er Britpop/rock und Oldschool-Hardcore/Punk-Elementen mit ihren intensiven Liveshows und direkten Texten, die Themen wie Klassenpolitik und die Herausforderungen des Alltags behandeln, schnell eine treue Anhängerschaft erspielt, was auch unmittelbar zu ausverkauften 500er Clubs führte.

Ihr außergewöhnlich eigen klingendes zweites Album Blending, das im Herbst letzten Jahres erschien, landete auf zahllosen Jahresendlisten und erntete weltweit überwältigende Kritiken.

Nach ihrer komplett ausverkauften EU/UK-Tour vor einigen Monaten kehrt die Band im Oktober zurück in unsere Clubs. Es heißt schnell sein und unmittelbar Tickets sichern!

High Vis – Blending live 2023:

20.10. Hamburg – Übel & Gefährlich

21.10. Köln – Die Kantine

22.10. Leipzig – Conne Island

23.10. München – Backstage Halle

Tickets ab heute (10:00 Uhr) u.a. via ticketmaster.de!

High Vis‘ charakteristischer Sound von aggressivem, kunstvollem Punk ist so hart wie jedes Hardcore-Album, öffnet sich aber klanglich jenseits der Parameter jedes Genres oder jeder Szene. Wie der Titel Blending schon andeutet, geht es darum, all diese neuen Stränge und Elemente in das einzubringen, was die Band im Kern ausmacht, um daraus etwas völlig Neues zu schmieden.

Während Blending zeigt, dass sich der Sound von High Vis im Vergleich zu ihrem 2019er-Debüt No Sense No Feeling noch weiter entwickelt hat, stellt das Album auch textlich einen weiteren Sprung nach vorne dar. Frontmann Graham Sayle spricht offen über Armut und Klassenpolitik und hat sich in seinen Texten schon immer mit den unterdrückten und ausrangierten Gemeinschaften in ganz Großbritannien beschäftigt, die unter die Oberfläche rutschen.

Auch dieses Mal hat Sayle nichts von seinem sozialen Bewusstsein verloren, aber er hat sich mit sich selbst und seiner eigenen Gefühlswelt auseinandergesetzt und dabei etwas geschaffen, das sich universeller anfühlt, das den Menschen die Hand reicht und letztlich eine Botschaft der Hoffnung vermittelt.

High Vis sind:

Graham Sayle – Gesang

Martin Macnamara – Gitarre

Rob Hammeren – Gitarre

Rob Moss – Bass

Edward ‚Ski‘ Harper – Schlagzeug