Rock Of Ages: Night Demon und Treat jetzt bei ROA

„Hallo Freunde,

Für alle Fans des traditionellen Heavy Metal haben wir eine gute Nachricht: Auch Night Demon aus Kalifornien konnten vom BYH!!! umgebucht werden. Das US-Trio wird nun beim kommenden Rock Of Ages antreten, um die Seebronner Erde zum Beben zu bringen!

Und damit nicht genug: Das etwas weiter unten genannte schwedische Hardrock-Urgestein war als letzte zu veröffentlichende Band für das BYH!!!-Festival angedacht. Hierzu sollte aus es aus besagten Grund leider nicht mehr kommen, daher haben wir beschlossen, diese Kultrocker ebenfalls nach Seebronn umzubuchen. Mit dieser Veröffentlichung ist nun auch das Rock Of Ages-Billing komplett. Die endgültige Tagesverteilung folgt in Kürze.

Let’s Rock!“

Ursprünglich waren die Jungs fürs mittlerweile leider abgesagte Bang Your Head!!!-Festival bestätigt, doch glücklicherweise waren wir in der Lage, den Auftritt nach Seebronn zu verlegen. Solltet ihr mit dem Schaffen von Jarvis Leatherby und seinen beiden Mitstreitern noch nicht vertraut sein, dürft ihr gespannt sein. Trotz ihrer bis dato recht jungen Karriere konnte sich die Band durch superbe Alben sowie furiose Liveauftritte nämlich bereits eine treue Anhängerschaft erspielen. Vor wenigen Jahren noch als heißer Underground-Tipp gehandelt, haben Night Demon inzwischen einen Status inne, der Respekt verdient. Nach Curse Of the Damned und Darkness Remains folgte diesen Frühling das dritte Album, das auf den Namen Outsider hört. Damit setzen die drei ihren Weg konsequent fort – einen Weg, der zweifellos weiter nach oben führt.

Ihre Songs begeistern durch klassischen NWOBHM-Charme, gehen ins Ohr und animieren dazu, mitzugrölen und die Fäuste in die Luft zu recken. Eines ist also sicher: Night Demon machen Spaß – und damit fügen sie sich perfekt ins diesjährige ROA-Billing ein!

„Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass unser diesjähriges ROA-Billing Zuwachs aus Schweden bekommt!

Die Rede ist von Treat, die besonders in der zweiten Hälfte der 80er Jahre für ordentlich Furore gesorgt haben. Hits wie World Of Promises, Party All Over oder Ready For The Taking liefen im Musikfernsehen rauf und runter. Wer 1988 hin und wieder MTV einen Besuch abgestattet hat, kam an den Rockern um Gitarrist und Bandgründer Anders „Gary“ Wikström jedenfalls nicht vorbei.

Nachdem die Band zwischenzeitlich auf Eis gelegen hat, sind Treat seit 2006 wieder zurück und mit mächtig Spaß unterwegs. Auch in Seebronn waren sie seither zweimal zu Gast und konnten mit ihrem mitreißenden Sound zwischen Hard Rock, Glam und Heavy Metal beide Male für prächtige Laune sorgen. Kein Zweifel: Treat und das Rock Of Ages-Festival passen zusammen – und so steht uns garantiert auch in diesem Jahr wieder ein unvergesslicher Auftritt bevor!“

Mehr Infos zum ROA 2023 bekommt ihr hier:

Rock Of Ages online:

www.rock-of-ages.de