Rock Of Ages: Dirkschneider jetzt bei ROA

Die Veranstalter des Rock Of Ages melden sich mit Neuigkeiten:

„Hallo Freunde,

wie bereits angekündigt, wollten wir nach der Absage des BYH!!-Festivals versuchen, die eine oder andere Band zum ROA umzubuchen. Mit der nachfolgend angekündigten Band bringen wir ein absolutes Urgestein der Heavy Metal Szene als Headliner am Samstag zurück nach Seebronn …

Was die Beatles nicht alles anrichten können..

Niemand hätte ahnen können. was mit einem 12-jährigen Jungen aus Wuppertal so alles passieren kann, nachdem die Beatles ihn mit I-m Down zum einen in ihren Bann und zum anderen in eine regelrechte Obsession für die Musik zogen. Die Rede ist natürlich von Udo Dirkschneider, ein weiterer Name, der eigentlich bei keinem etablierten Rock- oder Metalfestival auf taube Ohren stoßen dürfte. Mit 14 Jahren begann er seinen musikalischen Werdegang am Keyboard, dass er mit seiner Reibeisen Stimme mal Metal-Geschichte schreiben würde, war bis dato noch keinem bewusst. Nach Zerwürfnissen mit seiner „Debüt-Band“ Accept, der Gründung von U.D.O. ist er nun mit der selbstbetitelten Band Dirkschneider unterwegs. Wir freuen uns auf einen wilden Mix der Diskografien aus dem (fast) ganzen Leben eines Vollblutmetallers.

Bis dann…

Umtausch BYH!!! zu ROA Tickets:

Wer Interesse am dem Tickettausch hat, der schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Wort „Switch“ in der Betreffzeile an die Adresse office@heavy-oder-was.de so ist gewährleistet, dass wir die Mails ausfiltern und schneller registrieren können.

Als weitere Angaben bitte den Namen des Ticket-Bestellers und die Bestellnummer als auch die gewünschten T-Shirtgrößen angeben.

Aus diesen Angaben erstellen wir eine Liste, die an einer separaten Armbandausgabestelle in der Nähe der Hauptkasse am Seebronner Festivalgelände ausliegen wird. Dort könnt Ihr dann unter Vorlage Eures Personalausweises oder Führerscheins etc. Euer Gratis-Shirt und das ROA-Armbändchen entgegen nehmen.

Information zur Ticketrückzahlung findet Ihr hier: https://bang-your-head.de/site_byh/news

Sehr wichtig:

– Das Rock Of Ages findet definitiv vom 28. bis 30. Juli 2023 statt.

– Wir versuchen weitere ROA-kompatible Bands vom BYH!!! zum ROA umzubuchen. Näheres hierzu folgt demnächst…

– Sämtliche Eintrittskarten, Camping- & Kfz-Tickets, Dixi-Reservierungen, Party-Packs vom BYH!!!-Festival 2023 sind ohne Aufpreis beim ROA gültig!!!

– Für alle „Loyal Ones“, die vom BYH!!! zum ROA wechseln werden, wird es an einer separaten Armbandausgabestelle ein exklusives „Member Of The Loyal Ones“-T-Shirt gratis zu jedem getauschten Ticket geben.

– Zusätzliche Info: Die print@home-Tickets müssen nicht unbedingt ausgedruckt werden. Es ist problemlos möglich die Codes direkt vom Handy abzuscannen.

Das Rock Of Ages Sommer Open Air findet 2023 – unter dem Motto „Family and Friends“ zum 15. Mal statt und wird euch, wie gewohnt drei Tage lang, auch mit dem kostenlosen Familienprogramm am Sonntag unterhalten.

Der Termin:

28. Juli – 30. Juli 2023

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Dirkschneider * Suzi Quatro * Doro * Sweet * Lordi

Manfred Mann’s Earth Band

John Lee’s Barclay James Harvest * Nazareth * Eclipse

Tyketto * John Diva And The Rockets Of Love * The New Roses

Dare * Mad Max * Five-O-Seven * Rock Out

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit zum Preis von € 169,00 zzgl. 12,5 % VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

Tja, und einmal mehr bleibt uns jetzt nur noch zu sagen: Zusammen schaffen wir auch das noch!

Euer Rock Of Ages Team“