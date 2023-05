Sternenklang Festival: das Line-Up ist komplett

Auf diese Meldung habt ihr sicher schon gewartet, aber nun ist es vollendet! Das Line-Up 2023 steht und diese Bands sind dazugekommen:

Für Freitag machen Visions Of Atlantis den Abend rund.

Durch ihre perfekt ausgewogene Mischung aus dramatischen Chören, schwerer Orchestrierung und engagiertem Gesang bietet euch diese Band Gelegenheiten zum Mitsingen und schafft Momente, in denen ihr in die Tiefen des Melodie Metal hinabsinken könnt. Faszinierende Klanglandschaften und eindringlich schönen Melodien zeichnen diese wundervolle Vision – die Visions Of Atlantis.

Und auch für Samstag haben wir weitere Acts:

Nachdem euer Appetit von Xaon angeregt wurde, wird es die zünftig auf unserer Hauptbühne geben! Heretoir aus Augsburg kommen gekonnt und überraschend daher, denn sie mischen Post-Rock und Shoegazing-Einflüsse mit modernem Metal. Irgendwie erwartet man Black-Metal und satanische Texte, doch weit gefehlt! Hier könnt ihr euch auf glatten Sound mit viel Nachhall, akkordorientierte Gitarren und Tremolo-Riffs mit simpel gehaltenen Harmonien und Melodien, die vor allem die Atmosphäre hervorheben freuen.

Kniet nieder, denn wir bekommen hohen Besuch! Elvenking – die Perfektionisten unter den Melodic-Metal-Bands reiten ein. Hier wird nichts dem Zufall überlassen und man merkt deutlich, dass die vielen Ausflüge in Pagen, Folk, Melodic- und Death-Metal dazu führten, dass sie sind, wer sie sind. Mal episch, mal rau und fast roh mit zermalmenden Gitarren bietet diese Band Abwechslung ohne den Faden zu verlieren. Wir huldigen der Könige und freuen uns auf diese vielseitige Metal-Power.

Auch unser Marktspektakel wird bunt und vielfältig!

Ihr könnt euch bei Mytholon, Wikinger Welten oder Ananda Naturmode von Kopf bis Fuß einkleiden lassen und findet sicher auch das ein oder andere Leder-Accessoire. Für Dekoration und Co stöbert ihr dann mal bei Die Pinselhexe und Der Schachknappe vorbei. Ihr wollt eurer Holden etwas Geschmeide anlegen? Auch hierfür haben wir schönes Kunsthandwerk, wie von Libellengarten oder ihr lasst euch gleich einen Ring schmieden, dann Schmiede haben wir dieses Jahr ein Paar eingeladen. Tailor Of Steel Armory, Wolfswuerger Replikenschmiede oder die Alte Künste- Kinderschmieden geben euch einen Einblick in dieses Vielfältige Handwerk.

Für das Mittelalterfeeling dürft ihr euch auf noch mehr Heerlager und Action freuen:

Ob Räuberbanden wie Ödnis Weiße Raben oder der Rabenfederclan, Wikinger wie Utgards Saendebudoder oder die Hexen Von Der Zentralvereinigung Der Hexen Deutschlands. Dieses Jahr treffen sehr ausgewählte Heere und Gruppen aufeinander und sorgen für den ultimativen Einblick ins Mittelalterleben. Und auch unsere Marktbühne wird belebt, denn Duo Obscurum, Gaukler Friedrich und der Marktband von Tanzwut samt Marionettenspiel werden die Burgmauern mit Heiterkeit, Schalk, Feuershow und Gaukelei verzücken.

Line-Up Freitag und Samstag

Fr 1 Mandragora Thuringia

Fr 2 Storm Seeker

Fr 3 Waldkauz

Fr 4 Netherbird

Fr 5 Dalriada

Fr 6 Visions Of Atlantis

Sa 1 Vera Lux

Sa 2 Xaon

Sa 3 Heretoir

Sa 4 Manntra

Sa 5 Elvenking

Sa 6 Tanzwut

*Die genaue Running Order kann aus organisatorischen Gründen jetzt noch nicht bekannt gegeben werden, folgt aber in Kürze auf unserer Homepage www.sternenklang-festival.de

Tickets gibt es im VVK. 95€ inklusive Camping/Parkplatz

Tagestickets wird es geben, aber erst wenn der VVK beendet ist.

Freier Eintritt für Kranichfelder (Bitte Ausweis an der Tageskasse vorzeigen, Wohnort muss dort eingetragen sein)

Kinder bis einschließlich 12 Jahren kommen kostenfrei auf das Gelände*

Weitere Informationen:

