Alice Cooper – Breadcrumbs

Mit 76 gehört man in der Gesellschaft schon lange zum alten Eisen. Alice Cooper hingegen springt immer wieder kopfüber in den Jungbrunnen. Der Amerikaner gehört zum Heavy Metal und Hardrock wie das kalte Bier auf ein Festival, ans Aufhören denkt der Altmeister noch immer nicht und bringt regelmäßig neues Material heraus, um dieses auch noch live zu zelebrieren. Eine Zeit ohne Alice Cooper ist undenkbar, der mit seinem Rock ’n‘ Roll ganze Generationen geprägt hat und mit Lemmy auf einer Stufe steht. Zwei unsterbliche Ikonen, wovon einer leider schon von uns gegangen ist. So weit ist es bei Alice Cooper zum Glück noch nicht. Mit Breadcrumbs gibt es eine Produktion, in der er zu seinen alten punkigen Wurzeln der Siebziger zurückkehrt. In 26 Minuten versprüht Alice nostalgische Klänge und lässt das frühe Rock ’n‘ Roll Herz schneller schlagen. Insgesamt kommt Breadcrumbs auf acht kurze Sequenzen, wovon vier Coverversionen sind.

Den Anfang macht der vier Jahre alte Track Detroit City 2020, der mir persönlich schon auf Detroit Stories gut gefallen hat und von Detroit City 2021 abgewandelt wurde. By The Way, das Artwork lehnt unter anderem an das des Detroit Stories Longplayers an. Ebenfalls sehr cool ist Go Man Go, ebenfalls von der besagten Platte und in zwei Versionen auf Breadcrumbs verankert – die Liveversion vom Hellfest 2022 darf und sollte man laut aufdrehen. East Side Story, der Originaltrack von Bob Seeger, erschien im Jahr 1966 als Single und bekommt für diese EP einen Alice-Cooper-Feinschliff. Des Weiteren fährt er Cover von Your Mama Won’t Like Me, Devil With A Blue Dress On / Chains Of Love und Sister Anne auf. Ebenfalls im elitären Kreis verankert, Don’t Give Up. Eine kurze, aber intensive Session, die Lust auf die nächsten Gigs des Schock-Rockers macht. Für Fans eine sichere Bank und ein Fehlgriff kann bei Breadcrumbs definitiv ausgeschlossen werden, trotz der Interpretationen anderer Künstler.

