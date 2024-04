Eisbrecher: müssen aus gesundheitlichen Gründen ihre kommenden Festival-Auftritte verschieben

Eisbrecher sehen sich gezwungen, aufgrund einer Erkrankung von Frontmann Alexander Wesselsky folgende Auftritte absagen bzw. verschieben zu müssen:

31.05.24 Aarburg (CH) | 10 Jahre Musigburg Festival

07.06.24 Görlitz (DE) | Stadthallengarten (verschoben auf 17.08.24! Tickets behalten ihre Gültigkeit)

08.06.24 Augsburg (DE) | Metal am Gaskessel (verschoben auf 28.07.24! Tickets behalten ihre Gültigkeit)

21.06.24 Dessel (BE) | Graspop Metal Meeting

Statement von Alexander Wesselsky dazu:

„Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän!

Liebe Eisbrecherinnen und Eisbrecher,

wenn es Unangenehmes zu verkünden gibt, dann macht man es am besten kurz, brutal und schmerzvoll …. und vor allem persönlich (solange man dazu in der Lage ist).

Ich bin seit letzter Woche im Krankenhaus und ich werde mich Ende Mai einer Operation unterziehen müssen.

Das Jahr 2024 scheint das Jahr der Wesselskyschen General-Renovierung zu sein. Ich muss mich von einem Teil meines Original-Innenlebens trennen, damit es zukünftig mit voller Kraft weitergehen kann. Ich kann Euch gar nicht sagen, wie sehr es einem auf den Geist geht, wenn man plötzlich öfter in der Werkstatt ist als das eigene Auto.

Aber es ist wie es, nötig und unvermeidlich, und hoffentlich das letzte Mal.

Es tut mir unendlich leid, Euch mitteilen zu müssen, dass damit auch die Eisbrecher Shows im Mai (Aarburg) und Juni (Görlitz, Augsburg + Graspop Metal Meeting) diesem Eingriff zum Opfer fallen. Das ist bitter und traurig für alle, … für Euch, für die Eisboys und für mich persönlich. Sagt es bitte weiter, damit es alle mitbekommen und umplanen können.

Danke für Euer Verständnis. Bleibt uns treu, bleibt verrückt und bleibt vor allem gesund (passt auf Eure Originalteile auf :-))!!!!! Auf kalt°! Euer Alex!“

Eisbrecher – Live 2024

26.07.24 DE Laichingen | Rock Dein Leben

27.07.24 DE Köln | Amphi Festival

28.07.24 DE Augsburg | Sommer am Kiez*

17.08.24 DE Görlitz | Stadthallengarten*

30.08.24 AT Salzburg | Rock the Lake

07.09.24 FR Mennecy | Mennecy Metal Fest

08.09.24 NL Weert | De Bosuil

14.09.24 DE Chemnitz | Klaffenbach Open Air

27.11.24 DE Saarbrücken | Garage*

29.11.24 DE Weissenhäuser Strand | Plage Noire

20.12.24 DE Memmingen | Adventssingen

21.12.24 DE Memmingen | Adventssingen (Ausverkauft)

Tickets unter: www.eis-brecher.com

*plus Special Guest: Schattenmann