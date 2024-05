Laibach auf „Opus Dei Tour“ am 15.05.2024 in der Batschkapp, Frankfurt a. M.

Bands: Laibach

Ort: Batschkapp, Maybachstr. 24, 60433 Frankfurt

Datum: 15.05.2024

Kosten: 44,10 Euro VVK (zzgl. Gebühren)

Genre: Techno, EBM, Post Industrial, Post Punk, Avantgarde

Besucher: 600

Veranstalter: Batschkapp, Frankfurt a. M.

Link: https://www.batschkapp.net/events

Heute ist es endlich mal wieder so weit, dass ich die großartigen Laibach erneut live sehen kann und mir einen Stempel im Partisan Book abholen kann. Dieses Mal begleitet mich Kollegin Sylvia, die, wie ich auch, auf außergewöhnliche Kunst / Live-Acts steht.

Trotz Umwege wegen Sperrungen auf der Autobahn frühzeitig angekommen, steuern wir sofort den Merchstand an. Dort erhalte ich den Stempel in meinem Büchlein. Den netten Kerl am Merchstand frage ich, ob er mir einen von mir gefertigten Kunstdruckfotoabzug von der letzten Tour (von mir geschossen) und ein paar andere Sachen von Milan Fras und der Band signieren lassen kann. Er würde es versuchen, sagt er mir. Bereits ein paar Minuten vor Konzertbeginn erhalte ich dann meine Sachen zurück. Lieben Dank an den Mercher und die Band nochmals!

Ich treffe noch ein paar Bekannte, die ich ansonsten von den Stoner Events her kenne. Auch sie sind ausgewiesene Laibach Enthusiasten. Dann ist es endlich so weit. Das Intro beginnt und vier der Bandmitglieder betreten die Bühne, nehmen Platz hinter ihren Instrumenten/Synthesizern und das Spektakel beginnt. Den Opener macht das avantgardistische Stück 4 Personen (Revisited), erstmals auf dem 1985er-Album Neu Konservatiw zu hören. Noch ist der charismatische Frontmann von Laibach nicht auf der Bühne. Es folgen weitere Songs anderer Alben, wie zum Beispiel Država oder Boji, bei denen Milan Fras mit seiner markanten Stimme, seiner typischen Kopfbedeckung und Anzug, unverkennbar zu sehen und zu hören ist. Sein tiefer, brummender Sprechgesang ist ein Aushängeschild der Band. Fantastisch eingerahmt werden die Stücke von Videoinstallationen, so wie man sie eigentlich nur von Laibach kennt.

Irgendwann ist auch die schwedische Sängerin Marina Mårtensson, die die weiblichen Parts seit dem letzten Tonträger The Sound Of Music übernommen hat, ebenfalls auf der Bühne. Im Gegensatz zur The Sound Of Music Tour von 2019 ist ihr heutiger Part allerdings meistens nur im Hintergrund. Der erste Teil der heutigen Show endet mit dem Wahnsinns-Cover Alle Gegen Alle (im Original von DAF / Deutsch Amerikanische Freundschaft). Ich mag ja eigentlich keine Cover, wie jeder weiß. Allerdings sind die Coverversionen von Laibach alle eigener Natur und daher schon fast keine Cover mehr, bzw. empfinde ich ihre Versionen zumeist geiler als das Original. Auch in diesem Fall, nachher werden sich noch ein paar Coverversionen dazu gesellen.

Die Show von Laibach ist heute mal wieder strange / völliger Wahnsinn. Die anwesenden Fans sind aus dem Häuschen. Nach ca. einer Stunde dann ein 15-minütiger Break, so kann ich kurz noch einmal hier etwas zu Laibach ausführen: Laibach repräsentieren den musikalischen Teil des interdisziplinären Kunstkollektivs Neue Slowenische Kunst (NSK), welches sie 1984 gemeinsam mit der Malergruppe IRWIN und der Theatergruppe Gledališče Sester Scipion Nasice (später: NOORDUNG) begründeten.

Mit dem Namen Laibach, welcher der deutsche Name des im titoistischen Jugoslawien unerwünschten Namens der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist, und dem gleichzeitigen provokanten Gebrauch unterschiedlichster ideologischer, politischer und religiöser Symbolik schufen die Musiker bewusst Reibungspunkte mit der Politik. Auch heute spalten/irritieren/provozieren sie noch ungemein.

Die Uhr auf der Bühne zählt die Sekunden bis zum Beginn des zweiten Teils runter. Dann ist es endlich wieder so weit und es geht weiter. Wir befinden uns ja auf einem Konzert der Opus Dei Tour 2024. Nun folgen die Songs ihres ikonischen Albums Opus Dei aus dem Jahr 1987, das dieses Jahr in einer remasterten Edition wiederveröffentlicht wurde. Nun werden solche Kultsongs wie Leben Heißt Leben, Geburt Einer Nation oder The Great Seal im neuen Gewand präsentiert. Das Ganze natürlich wieder mit fantastischen Videos im Hintergrund. Laibach spielen das Album heute nicht in der ursprünglichen Reihenfolge, sondern beginnen mit Leben – Tod. Der Text ist eine ganz klare Ansage und den sollte man sich einmal zur Brust nehmen: „Es gibt ein Leben vor dem Tod!“. Der erste Song Leben Heißt Leben des Albums, der in der heutigen Setliste erst später gespielt wird, ist wieder ein Cover. Im Original von der österreichischen Band Opus aus dem Jahr 1984. Ja, ironischerweise heißt die Band sogar Opus, deren Song auf dem Album Opus Dei von Laibach gecovert wird. Im Vergleich zum Original ist die Version von Laibach allerdings meilenweit entfernt bzw. vorne. Ich selbst liebe die Version. Auch der Song Geburt Einer Nation ist eine Coverinterpretation, denn der heißt im Original One Vision und ist von niemand Geringerem als Queen. Bei Laibach wird eine recht martialische Version daraus!

Nach den Songs des Albums Opus Dei ist dann eigentlich Schluss. Allerdings lassen sich Laibach nicht lumpen, wie sollte es auch anders sein, und bringen mit I Want To Know What Love Is (im Original von Foreigner) eine großartige Coverversion als Zugabe! Hier können Marina Mårtensson und Milan Fras im Duo das Publikum betören, welches lautstark mitsingt. Das ist einfach wunderbar und wäre ein würdiger Schluss des heutigen Abends. Das Publikum verlangt allerdings noch nach mehr und es folgen mit The Engine Of Survival und Strange Fruit noch zwei weitere geniale Songs. Die Strange Fruit / Sonderbare Frucht hat es absolut in sich, denn die ist eine sehr strange Coverversion des Songs im Original von Blues-Größe Billie Holiday!

Ich glaube, ich kann mich schon jetzt festlegen. Wenn es darum geht, welcher Konzertabend in diesem Jahr so richtig strange, künstlerisch wertvoll und begeisternd war! Der heutige Abend mit Laibach wird nicht mehr vom Thron zu stürzen sein!

Eine Galerie mit weiteren Fotos von Laibach vom Abend in der Batschkapp in Frankfurt findet ihr hier!