Presented by TFM.rocks: Christian Death am 23.05.2024 im Mergener Hof in Trier

Bands : Christian Death, Control

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 23.05.2024

Kosten: 22,50 € VVK, 25,00 € AK

Genre: Gothic Rock, Post-Punk, Dark Pop, Dark Wave

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/christian-death/

Christian Death, die Gothic Ikonen, sind heute, am 23.05.2024 im Mergener Hof in Trier, gleich neben der Porta Nigra. Christentod in der Bischofsstadt passt ja wie die Faust auf Auge. Also direkt mal mit meiner Gothic Kollegin Sylvia hin.

Die ansonsten hier vorzufindende Metal Fanbase ist heute natürlich nicht zugegen. Veranstalter Oli hat es allerdings geschafft, mit der Kultband Christian Death noch einmal etwas Besonderes hierhin zu holen. Mit Eintritt der Dämmerung, kommen dann auch ein paar Gothic Los Muertos aus den Katakomben, als wenn heute eine Corpse Bride das Ja-Wort geben würde. Nein, tatsächlich sind heute Abend ein paar Gothic Fans in großartiger Aufmachung unterwegs, neben den Fans in Straßenkleidung (wie ich).

Ich frage noch am Einlass, ob es eine Vorband geben wird. Ja, das wird eine Coverband sein, Control aus dem Saarland, antwortet man mir. Joy Divison Coverband, wird noch gerade hinterhergeschoben. Ich bin ja nicht gerade ein Fan von Coverbands, aber Joy Division kann man sich mal geben, sage ich mir selbst noch. Die vier Herren im Keller beginnen dann auch rechtzeitig. Dass Control hier heute Abend kein Disorder sind, beweisen sie direkt mit dem ersten Song. Während von den vier Herren die Saitenspieler (Jürgen Motsch /Gitarre und Elmar Fritzinger / Bass) recht cool und lässig auf den Seiten stehen, bewegt sich ihr Sänger Stefan Ochs (im realen Leben Architektur-Professor) im Sound der Musik. Apropos Sound: Der ist hier richtig gut. Ihr Schlagzeuger ist ziemlich nah bei den anderen Bandmitgliedern, denn das Schlagzeug von Vincenzo Gangi wurde vor dem Schlagzeug von Christian Death aufgebaut. Der grinst auch immer wieder ganz verschmitzt und scheint eine Menge Spaß bei der Sache zu haben. Bei den Songs von Joy Division kommt natürlich keine Wilderness auf, allerdings gibt es diesen Song. Oder kann man bei dem Sound von Joy Division doch einmal die Kontrolle verlieren? Ja, She Lost Control, allerdings nicht die Band. Und Shadowplay gibt es natürlich auch noch, auch wenn die vier Herren hier auf der Bühne richtig gut belichtet sind. Control sind hier ein recht ansprechender und cooler Opener, der dem Original sehr nahekommt und hier für Unknown Pleasures sorgt.

Ich gehe noch mal hoch, um frische Luft zu schnappen und etwas zu plaudern. Zwei bleiche Jungs gehen an mir vorbei runter in den Keller. Ich habe sie erkannt, es sind der Drummer und der Gitarrist von Christian Death. Also geht es gleich los.

Runter vor die Bühne und aus dem Dunkeln kommen ins Dunkel der Bühne die Protagonisten von Christian Death, die da wären: Maitri (Gesang, Bass), Valor Kand (Gesang, Gitarre), Mike ‚Twenty Six‘ Monroe (Schlagzeug) und ein mir nicht namentlich bekannter Livemusiker an der Gitarre.

Sowohl Maitri als auch Valor Kand haben Kopfbedeckungen an, die ihre Gesichter zumindest teilweise verhüllen. Auf der Bühne alles schön in Schwarz, die Mikroständer mit roten Rosen dekoriert und genau in der Mitte ein Leinentuch, auf dem Videos projektiert werden. Gleich zu Beginn gibt es Schwierigkeiten mit der Gitarre von Valor Kand. Da wird ein bisschen herumgemacht und dann scheint alles zu passen, jedenfalls verkündet Valor Kand: „It’s nice to hear my guitar.“

Eine tolle Show für Augen und Ohren, welche Christian Death hier für die Fans in kleiner Clubatmosphäre servieren. Maitri strahlt in ihrem schwarzen durchsichtigen Outfit eine Menge Erotik aus, bewegt sich immer sexy und elegant zu solchen Songs wie Evil Becomes Rule (dem Titeltrack des neuen Albums) und Namensgeber der aktuellen Tour. Die Gig hier in Trier verströmt eine Menge an morbidem Charme. Da wird doch bei dem einen oder anderen Fan bestimmt der Wunsch sein, an den Wave-Gotik-Tagen in Leipzig teilzunehmen. Dort waren Christian Death vor ein paar Tagen am 17.05.2024. Christian Death sind für viele Bands aus dem Gothic Bereich natürlich ein New Messiah und die Begründer des Genres American Gothic. Der Song New Messiah ist ein Klassiker, genauso wie das geniale Blood Moon, welche hier heute Abend genial mit Videos umgesetzt werden. Maitri und auch Valor Kand haben sich mittlerweile ihrer Kopfbedeckung entledigt, nun kann man auch in die Gesichter der beiden sehen, wenngleich es auch weiterhin dunkel bleibt. Nicht nur auf der Bühne herrscht ein morbider Charme, sondern auch vor der Bühne, wo ein Pärchen im schwarzen Outfit und heller Schminke ausgelassen tanzt. Weitere Fans im passenden Outfit gesellen sich dazu. Auf der Bühne wird The Alpha And The Omega präsentiert. Im Verlauf der Show bittet die Band das Pärchen zum Tanz auf die Bühne. Jetzt wird die Performance zu einer tollen Show, die irgendwann natürlich enden muss. Ob das nun hier in Trier (This Is) Heresy ist, muss jeder für sich entscheiden. Heresy in der Bischofsstadt hört sich allerdings gut an.

Tolle Nummer heute Abend in Trier. Ein Konzert, welches die Gothic Fans hier richtig begeistert hat. Wer sich solch ein Konzert bisher noch nicht angesehen hat, hat auf jeden Fall etwas verpasst! Sylvia und ich fahren äußerst zufrieden nach Hause!

