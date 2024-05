Blind Guardian auf „The God Machine Tour“ am 25.05.2025 auf der Festung Ehrenbreitstein / Koblenz

Bands: Blind Guardian, Steelpreacher

Ort: Festung Ehrenbreitstein, Felsenweg, 56077 Koblenz

Datum: 25.05.2025

Kosten: VVK 59,00 €, AK 62 €

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Besucher: ca. 3000 Besucher

Veranstalter: Café Hahn

Link: https://www.cafehahn.de/p~blind-guardian~311668

Setlisten:

Steelpreacher

Blind Guardian Dreamweaver When The Iron Calls O.A. Forces Of Hell MOTU We Want Metal Zugabe Imaginations Blood Of The Elves Nightfall Script For My Requiem Violent Shadows Skalds @ Shadows Into The Storm American Gods The Bard’s Song Bright Eyes Lost Sacred Time Stands Still Lord Of The Rings Valhala Mirror

Heute geht es von der Location her mal wieder auf ein ganz besonderes Event. Die deutsche Metal Legende Blind Guardian gibt auf ihrer The God Machine Tour ein Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein hoch über dem Rhein. Mit dabei als Support ist das Koblenzer Underground Urgestein Steelpreacher – das macht das Event noch reizvoller!

Pünktlich zum Einlass auf der Festung angekommen und schnell noch mit etwas Glück einen Parkplatz gefunden. Das wird hier heute richtig voll, das merkt man schon an der Parksituation. Auf dem Weg vom Parkplatz bis zur Festung eine Menge an bekannten und unbekannten Metalheads getroffen und schon einmal kurz das eine oder andere Plauderchen gehalten. Die meisten sind hier natürlich wegen Blind Guardian da, allerdings hört man auch solche Aussagen: „Wenn Steelpreacher schon einmal auf der Festung Ehrenbreitstein sind, müssen wir als Koblenzer dahin. Blind Guardian nehmen wir natürlich auch noch gerne mit.“

Am Eingang treffen wir Janis, der uns erklärt, wie man in den Fotograben gelangt und weiteres Nützliches. Steelpreacher sollen eigentlich um 19:00 Uhr beginnen, sie fangen allerdings bereits ein paar Minuten früher an. Zwischenzeitlich hat es ordentlich zu regnen angefangen. Wir stehen unter dem Blätterdach eines Baumes, der den Regen noch etwas abhält. Bis zu einem gewissen Grad ist die Fläche vor der Bühne überdacht und die dort stehenden Fans stehen dadurch im Trockenen. Alle anderen, die es nicht unter die Überdachung geschafft haben, werden heute „geduscht.“ Bei strömendem Regen machen wir uns dann in den Fotograben. „The clock strikes midnight, Darkness all around“, das sind die ersten Zeilen des Songs Dreamweaver. Allerdings ist es noch nicht Mitternacht und noch herrscht keine Dunkelheit. Rain all around würde es besser beschreiben. Die Jungs von Steelpreacher machen direkt mit dem ersten Song ein Bier auf und den Sack zu. Mit When The Iron Calls ist man direkt Back From Hell, dem letzten Album aus dem Jahr 2021. Steelpreacher haben das höllische Feuer in ihrer Mucke und stecken hier alles in Brand! Die richtig gute Laune überträgt sich auf die Fans, oder ist es umgekehrt? Egal, hier geht es richtig ab und es herrscht eine geile Stimmung.

Steelpreacher sind so etwas wie die von ZZ Top besungenen Beer Drinkers And Hell Raisers. Mit einer Menge Spaß geht man zu Werke. So geht es in ihren Songs in der Regel um Metal, Bier oder um Fantasy. So auch der Song D.O.A. (Drunk On Arrival). Aber lasst euch nicht täuschen, die Jungs sind auf der Bühne absolute Profis. 23 Jahre hat das Quartett um die Brüder Jens „Preacher“ Hübinger (Gesang, Gitarre) und Andi „Muskel“ Hübinger (Bass, Hintergrundgesang) schon auf dem Buckel. Mit den beiden „neuen“ Steelpreachers, dem Ausnahmegitarristen Andi Dötsch (aka Andi The Wicked) und Kevin Kurth (aka K.K. Wild) verkünden sie die heiligen Worte des Metals und rocken hier die Bühne, als wenn es kein Morgen mehr gäbe! Sie predigen hier Stahl und Metal in seiner besten Form. Steelpreacher sind die Masters Of The Underground (MOTU), das haben sie schon oft bewiesen, das ist bereits auf einer genialen DVD so festgehalten und das zeigen Steelpreacher heute Abend hier vor einer undergrundsprengenden Kulisse von über 3000 Fans! Steelpeacher, Steelpreacher … hallt es auf der Festung Ehrenbreitstein. Eine Frage an die Fans: „Was wollt ihr?“ Ganze klare Antwort: „We Want Metal!“ Das bekommen die Fans nicht nur mit dem letzten Song. Danach tosender Applaus und Zugaberufe. Nach kurzer Rücksprache wird dann die ersehnte Zugabe gegeben. Ich bin allerdings so platt, dass mir der Songtitel nicht mehr einfällt.

Das Regen hat nun sintflutartige Zustände angenommen. Selbst der Boden im eigentlich trockenen Bereich ist aufgeweicht, da sich Regenbäche von oben in Richtung Bühne gebildet haben. Links und rechts neben der Bühne sind es regelrechte Sturzbäche und Backstage hat sich ein kleiner Teich gebildet. Noch macht es keine Anzeichen, dass der Regen aufhört. Die Umbauphase ist im vollen Gange. Nun versperrt ein Vorhang die Bühne. Die Fans von Blind Guardian müssen noch ein wenig warten und dadurch blind dem Treiben auf der Bühne während der Umbauphase zuschauen. Ich kann schon einmal ein paar Blicke erhaschen. Dann das Intro, der Vorhang fällt und Blind Guardian stehen auf der Bühne. Im Hintergrund ein großes God Machine Banner. God Machine ist das aktuelle Werk der Band aus Krefeld, die bereits seit 37 Jahren auf Erfolgsspur ist und eins der deutschen Metal-Aushängeschilder ist.

Der Gig beginnt allerdings mit einem Klassiker der Band. Immaginations From The Other Side hallt durch die Festung Ehrenbreitstein. Ein Raunen beim Publikum, welches dann im Blood Of The Elves baden kann. Nein, Sänger Hansi Kürsch stellt sogar fest, dass hier in Koblenz die Sonne lacht, wenn Blind Guardian auf der Bühne sind. Und wie, sogar der Regen hat komplett aufgehört. Allerdings sind viele der anwesenden Metalheads total durchnässt, die paar Sonnenstrahlen werden sie nicht mehr trocknen. Egal, den wunderbaren Geschichten über Legenden, Mythen, Tolkiens Welten und Fabelwesen wird hier zugehört! Viele Songs sind den Fans bekannt und sie summen oder singen mit. Mit Violent Shadows kommt erst recht spät ein Song von God Machine, mit American Gods folgt später noch ein weiterer.

Ich bin mittlerweile aus dem Fotograben raus, stelle mich ganz oben auf die Höhe und habe die Bühne und die Fans vor mir. Schräg neben mir ein Fan, der den Kult-Klassiker Bright Eyes mit voller Inbrunst und theatralischen Bewegungen mitsingt. Nach Lost das vermeintliche Ende. Erwartungsgemäß gibt es allerdings noch einen üppigen Zugabeteil. Blind Guardian sind bombastgeladener orchestraler Power Metal, der seine Fans mitnimmt, für viele heilig (Sacred) und sicher steht hier für den einen oder anderen Fan die Zeit still. Mit Time Stands Still sind wir auch schon kurz vor Schluss und tauchen noch einmal in das Lord Of The Rings Epos ein. Mit dem Blick in den Spiegel / Mirror geht es hier zu Ende.

Koblenz hat auf der Festung Ehrenbreitstein heute alles erlebt. (Bier) strömenden Regen bei Steelpreacher und aufheiternde Sonne bei Black Guardian. Irdischer Heavy Metal und himmlischer Power Metal. Metalherz, was willst du mehr!?

