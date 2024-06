Das Interview mit Gitarrist Christian Lindell von Portrait zum aktuellen Album „The Host“

Artist: Portrait

Herkunft: Kristianstad, Schweden

Genre: Heavy Metal

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/portraitsweden/

Bandmitglieder:

Gesang – Per Lengstedt

Schlagzeug – Anders Persson

Gitarre – Christian Lindell

Gitarre – Karl Gustafsson

Bass – Fredrik Petersson

Time For Metal / Jürgen F.:

Hallo Chris, vielen Dank für deine Zeit. Herzlichen Glückwunsch zu The Host, euer neues Album. Wie kamen Portrait auf die Idee, ein Konzeptalbum zu schreiben?

Portrait / Christian Lindell:

Ich habe schon seit einigen Jahren das Gefühl, dass es einen Versuch wert wäre, die Essenz unserer Texte beizubehalten, sie aber in Form einer Geschichte zu präsentieren. Dies soll die Hörerschaft ein wenig pushen und sie „zwingen“, sich mehr auf die Texte zu konzentrieren. Ich habe mich an die gleichen Themen wie zuvor gehalten, aber diesmal im Rahmen einer Geschichte. Der Auslöser kam im Herbst 2022, als ich einen Artikel über die schwedische Armee im 17. Jahrhundert las und darüber, wie einige Soldaten beschuldigt wurden, Pakte mit dem Teufel geschlossen zu haben.

Time For Metal / Jürgen F.:

Es gibt kein Lied namens The Host. Wie ist der Titel der Platte zu verstehen?

Portrait / Christian Lindell:

Der Titel hat verschiedene Bedeutungen, die mit der Geschichte verbunden sind. Eine davon ist die Hostie, die zur Eucharistie oder zum Ritus der Kommunion wird („Hostia“, das geweihte Brot und der geweihte Wein). Die Hostie spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte, basierend auf dem Glauben, dass es magische Kräfte besitzt, wenn es aus der Kirche gestohlen und dem Teufel oder anderen Geistern als Opfergabe gegeben wird. Die zweite Bedeutung ist der Protagonist selbst, der durch seinen Pakt mit dem Teufel im Laufe der Geschichte auch zu seinem Gastgeber wird.

Time For Metal / Jürgen F.:

Die Geschichte handelt vom 17. Jahrhundert in Schweden und den Ungerechtigkeiten dieser Zeit. Portrait haben die ursprüngliche Geschichte mit Fantasy-Themen angereichert. Wie seid ihr auf die Erweiterungen gekommen? Ähnlich wie Geoff Tate, der jemanden in einer Bar sah und Mr. X für Operation: Mindcrime ableitete?

Portrait / Christian Lindell:

Nun, die „Erweiterungen“ gab es schon immer, sie basieren auf meinen eigenen Überzeugungen und Erfahrungen mit dem Okkulten und waren immer Teil unserer Texte. Also habe ich eine Art historische „Basis“ verwendet, um meine Perspektiven zu maskieren oder sie auf eine etwas andere Art und Weise zu präsentieren. Vieles in der Geschichte ist also wirklich „symbolisch“, auch wenn ich denke, dass die Geschichte auch so genossen werden kann, wie sie ist.

Time For Metal / Jürgen F.:

Du erklärst, dass der letzte Song The Passions Of Sophia die Zusammenfassung der gesamten Geschichte von The Host ist. Es ist ein fortlaufender Prozess, der im Wesentlichen über die Jahrhunderte gleichgeblieben ist, sich aber im Laufe der Geschichte in unterschiedlichen Formen manifestiert hat und bis heute andauert. Wo siehst du die Parallelen zwischen den Abgründen der Menschheit beim Vergleich des 17. zum 21. Jahrhundert?

Portrait / Christian Lindell:

Die versklavenden Kräfte, die versuchen, den Geist zu binden, sind im Wesentlichen dieselben, auch wenn sie sich in unterschiedlichen Formen manifestiert haben. Ich betrachte dies aus einer spirituellen Perspektive, die natürlich auch in die Geschichte eingewoben ist. Aber das, was im Spirituellen verwurzelt ist, hat auch Auswirkungen auf Ebenen, die für jeden greifbar sind. Zum Beispiel ist die Kirche (zumindest in diesem Teil der Welt) nicht die verantwortliche Autorität, aber uns wird sehr viel von den Autoritäten durch die Medien gesagt. Zum Beispiel, was wir glauben oder worauf wir uns konzentrieren sollten und was der aktuelle Konsens ist. Kritik am Konsens wird oft einfach als Verschwörungstheorie abgetan, um Individuen zu exkommunizieren und sie unter die „Aluhüte“ oder „Trolle“ zu stecken. Der Satz „Nimm das Abendmahl, und du wirst unter den Gerechten stehen“ aus dem Lied, das du erwähnst, ist etwas, das wir vor ein paar Jahren fast wörtlich gehört haben.

Time For Metal / Jürgen F.:

Wie war der Entwicklungsprozess für The Host? War zuerst die Geschichte fertig und dann die Musik? Habt ihr die Texte gemeinsam als Band geschrieben?

Portrait / Christian Lindell:

Sowohl als auch. Bei einigen Songs stand der Text an erster Stelle, bei anderen die Musik. In einigen Fällen hatte ich die Texte allein geschrieben. Sobald wir einen Song fertig hatten, probierte ich den Text auf verschiedene Weise aus und nahm einige Anpassungen vor, um sie an die Musik anzupassen. Es wurde noch mal eine andere Sache, als Per allem seinen Stempel aufdrückte, im Vergleich zu meinen Demos.

Time For Metal / Jürgen F.:

Karl Gustafsson arbeitet zum ersten Mal mit der Band an einer Albumproduktion. Hat sich der Produktionsprozess durch Karl verändert? Konnte Karl mit Ideen für das Konzept und den Entwicklungsprozess helfen?

Portrait / Christian Lindell:

Karl ist ein sehr talentierter Gitarrist. Er schrieb den Song Treachery auf dem neuen Album. Er hat mit seinen Soli viel hinzugefügt und ist der Band sehr verbunden.

Time For Metal / Jürgen F.:

Heavy Metal Alben haben in der Regel eine Laufzeit von etwa 45 Minuten. The Host ist ca. 75 Minuten lang und hat verschiedene Tracks mit fünf oder mehr Minuten. Wie wichtig ist es, dass deine Fans das Album als Ganzes hören und verstehen und nicht nur einzelne Songs zur Playlist hinzufügen?

Portrait / Christian Lindell:

Ich denke, alle Songs sind für sich genommen unterhaltsam, aber sie vollständig zu hören, wird das größte Erlebnis sein, da das Album so viele verschiedene Seiten der Band zeigt. Wir werden immer eine „albumorientierte“ Band bleiben. Wir denken immer in Begriffen von ganzen Alben, anstatt ab und zu separate Songs zu veröffentlichen. Wir werden nicht der Idee verfallen, den modernen Opfern mit einer Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden zu gefallen. Musik ist wichtiger als diese Aufmerksamkeit.

Time For Metal / Jürgen F.:

The Host ist sehr abwechslungsreich, schnelle Nummern wie Sound The Horn treffen auf die Halbballade One Last Kiss und die Mitsinghymne Voice Of The Outsider. Siehst du die verschiedenen Songs als ein Kapitel der Geschichte, sodass am Ende 14 Puzzleteile das Gesamtbild ergeben? Planen Portrait, das musikalische Konzept als Buch oder Comic zu veröffentlichen, wie es Jag Panzer für The Hallowed im Jahr 2023 realisiert haben?

Portrait / Christian Lindell:

Ja, dem würde ich zustimmen. Wie ich bereits erwähnt habe, denke ich, dass alle Songs für sich genommen Spaß machen, aber es ist die Kombination von allen, die das Ergebnis ausmacht. Wenn The Passions Of Sophia endet, sollte ein Gefühl der Leere im Hörer vorhanden sein, das ist das Ziel. Um den Hörer von all der Scheiße zu reinigen, mit der man im täglichen Leben zu tun hat, haha.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ihr spielt am 22. und 23. September zwei Release-Shows in Hamburg und Düsseldorf. Werden Portrait das gesamte neue Album dort live spielen?

Portrait / Christian Lindell:

Nein, wir planen, bei diesen Shows ein gemischtes Set zu spielen. Es ist eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal in Deutschland waren. Aber es wird trotzdem eine Menge neuer Songs im Set geben, mindestens fünf oder sechs Songs!

Time For Metal / Jürgen F.:

Wenn du die Haupteinflüsse deiner Musik beschreiben müsstest. Welche Musiker oder Bands wären es neben Mercyful Fate und King Diamond?

Portrait / Christian Lindell:

Es ist schwer, etwas Bestimmtes hervorzuheben. Ich mag alle klassischen Bands wie Judas Priest, Maiden, Dio, Black Sabbath, Motörhead, Manowar, Accept und so weiter. Aber auch Possessed, Incantation, Darkthrone und Dissection. Und dann auch noch King Crimson, Camel, Genesis, Jethro Tull … Fields Of The Nephilim. Ich denke, alles, was wir genießen, spiegelt sich auch in unserer Musik wider, auch wenn wir es nicht bewusst versuchen.

Time For Metal / Jürgen F.:

Was sind die Pläne für die zweite Hälfte des Jahres 2024? Ist es möglich, dass Portrait ein zweites Mal nach Deutschland kommen?

Portrait / Christian Lindell:

Ja, hoffentlich wird es auch im Herbst/Winter einige deutsche Shows geben. Wir schauen uns das jetzt gerade genauer an und können hoffentlich bald etwas präsentieren.

Time For Metal / Jürgen F.:

Vielen Dank für deine Zeit. Die berühmten letzten Worte liegen bei dir.

Portrait / Christian Lindell:

Selig ist, wer die Welt gekreuzigt hat und sich nicht von der Welt kreuzigen ließ.