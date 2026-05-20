Odjur: veröffentlichen ihren neuen Song „End Of Days“

Tief in den uralten nordischen Wäldern, dort wo die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen, beginnt die Geschichte von Odjur. Inspiriert von der rauen Mystik des Nordens und der ungezähmten Energie des Metal erschafft Odjur eine Welt, in der Instinkte, Schicksal und Brüderlichkeit aufeinandertreffen.

Im Mittelpunkt steht das Eye Of The Beast – das sogenannte Odjursögat. Es gilt als Symbol für Orientierung und Stärke, besonders dann, wenn der Weg im Dunkeln liegt. Wer dem Ruf folgt, wird Teil eines Rudels aus Odjur-Brüdern, die gemeinsam durch die Nacht ziehen – begleitet vom Licht des Mondes und den wilden Klängen des Metal.

Die Marke verbindet nordische Mythologie mit einer kraftvollen Botschaft: Finde heraus, wer du wirklich bist, und entfessle das Biest in dir. Atmosphärische Bilder von Wölfen, dunklen Wäldern und schicksalhaften Stimmen erschaffen dabei eine intensive Erlebniswelt, die Freiheit, Loyalität und innere Stärke verkörpert.

Mit der eindringlichen Frage „Kannst du den Ruf deines Namens hören?“ lädt Odjur dazu ein, Teil der Bewegung zu werden. Die Entscheidung scheint dabei klar: anschließen – oder davonlaufen.

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