Jinjer: veröffentlichen neues Livevideo zu „Tantrum“ (Live Aus Oslo 2026)

Jinjer, die ukrainischen Vorreiter des modernen Progressive Metal, präsentieren ein brandneues Live-Video zum Song Tantrum, dem Opener ihres aktuellen Studioalbums Duél, das im Februar 2025 über Napalm Records erschienen ist. Aufgenommen wurde das Video am 28. Februar in der ausverkauften Sentrum Scene in Oslo, wo Jinjer im Rahmen ihrer World Duél Tour erneut eine eindrucksvolle Performance ablieferten.
Die Aufnahmen zeigen die Band in absoluter Höchstform und unterstreichen jene unvergleichliche Intensität, die Jinjer von vielen anderen Acts der modernen Metal-Szene abhebt. Während heftige Grooves und messerscharfe Instrumentals die Performance vorantreiben, dominiert Frontfrau Tatiana Shmayluk die Bühne mit ihrer einnehmenden Präsenz und völliger Hingabe an jede einzelne Sekunde des Songs.
Diese eindrucksvolle Darbietung erscheint nur wenige Wochen vor Jinjers Rückkehr nach Nordamerika, wo sie ihre erste Headliner-Tour seit 2024 spielen werden. Die Tour führt das Quartett durch 37 Städte in den USA und Kanada, unterstützt von Crystal Lake und Entheos als Special Guests. Kurze Zeit später begleiten Jinjer dann Spiritbox auf deren Tsunami Sea UK + EU Tour 2026. Die Tour umfasst 18 Shows, startet am 12. September 2026 in Glasgow und endet am 9. Oktober 2026 in Paris.
Es ist das Aufeinandertreffen zweier der innovativsten und spannendsten Bands im Modern Metal! Von grooviger Härte über atmosphärische Intensität bis hin zu ungefilterter Wucht: Dieses Line-Up wird Europas Bühnen zum Beben bringen.
Ein Vorgeschmack? Schau dir das Live-Video zu Tantrum an:
Alle Live-Termine von Jinjer findest du unter jinjer-metal.com/tour.
Jinjer Live 2026
North American Duél Tour
Plus Special Guests
Crystal Lake
Entheos
05.06.26 CA – Ottawa, ON / Bronson Centre **
06.06.26 CA – Granby, QC / Festival Au Lac
07.06.26 CA – Toronto, ON / Danforth Music Hall **
09.06.26 US – Boston, MA / Big Night Live
10.06.26 US – Wallingford, CT / Dome at Oakdale
12.06.26 US – New York, NY / Palladium Times Square
13.06.26 US – Washington, DC / Warped Tour
14.06.26 US – Philadelphia, PA / The Fillmore
16.06.26 US – Pittsburgh, PA / Roxian
17.06.26 US – Charlotte, NC / The Fillmore
18.06.26 US – Atlanta, GA / Buckhead Theater
19.06.26 US – Nashville, TN / Brooklyn Bowl
21.06.26 US – Orlando, FL / House of Blues
23.06.26 US – Houston, TX / House of Blues
24.06.26 US – Dallas, TX / House of Blues
25.06.26 US – San Antonio, TX / Aztec Theatre
27.06.26 US – Austin, TX / Emo’s
28.06.26 US – Oklahoma City, OK / Diamond Ballroom
30.06.26 US – Tempe, AZ / Marquee
01.07.26 US – San Diego, CA / House of Blues
02.07.26 US – Los Angeles, CA / The Wiltern
03.07.26 US – San Francisco, CA / The Fillmore
05.07.26 US – Sacramento, CA / Ace of Spades
07.07.26 US – Portland, OR / Roseland Ballroom
08.07.26 CA – Vancouver, BC / Commodore Ballroom
09.07.26 US – Tacoma, WA / Temple Theatre
10.07.26 US – Boise, ID / Revolution
13.07.26 US – Des Moines, IA / Val Air Ballroom
14.07.26 US – Madison, WI / The Sylvee
15.07.26 US – St. Louis, MO / The Pageant
17.07.26 US – Mansfield, OH / Inkcarceration
18.07.26 US – Grand Rapids, MI / Upheaval
19.07.26 US – Chicago, IL / House of Blues
21.07.26 US – Denver, CO / Summit **
22.07.26 US – Albuquerque, NM / Revel **
24.07.26 US – Las Vegas, NV / House of Blues **
25.07.26 US – Long Beach, CA / Warped Tour
** ohne Crystal Lake
Tsunami Sea EU + UK Tour
Als Special Guest für Spiritbox
Mit Dying Wish
12.09.26 UK – Glasgow / SEC Centre Hall 3
14.09.26 UK – Nottingham / Motorpoint Arena
16.09.26 UK – Manchester / Co Op Live
17.09.26 UK – Cardiff / Utilita Arena
19.09.26 UK – London / OVO Arena Wembley
22.09.26 DE – Berlin / UFO im Velodrom
23.09.26 PL – Gliwice / Gliwice Arena
25.09.26 CZ – Prag / Forum Karlín
26.09.26 AT – Wien / Gasometer
28.09.26 CH – Zürich / Halle 622
29.09.26 DE – München / Zenith
30.09.26 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle
02.10.26 DE – Hamburg / Sporthalle
03.10.26 NL – Amsterdam / AFAS Live
04.10.26 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle
06.10.26 LU – Luxemburg / Rockhal
08.10.26 BE – Antwerpen / Lotto Arena
09.10.26 FR – Paris / La Seine Musicale
Jinjer sind:
Tatiana Shmayluk – Gesang
Roman Ibramkhalilov – Gitarre
Eugene Abdukhanov – Bass
Vlad Ulasevich – Schlagzeug