Jinjer: veröffentlichen neues Livevideo zu „Tantrum“ (Live Aus Oslo 2026)

Jinjer, die ukrainischen Vorreiter des modernen Progressive Metal, präsentieren ein brandneues Live-Video zum Song Tantrum, dem Opener ihres aktuellen Studioalbums Duél, das im Februar 2025 über Napalm Records erschienen ist. Aufgenommen wurde das Video am 28. Februar in der ausverkauften Sentrum Scene in Oslo, wo Jinjer im Rahmen ihrer World Duél Tour erneut eine eindrucksvolle Performance ablieferten.

Die Aufnahmen zeigen die Band in absoluter Höchstform und unterstreichen jene unvergleichliche Intensität, die Jinjer von vielen anderen Acts der modernen Metal-Szene abhebt. Während heftige Grooves und messerscharfe Instrumentals die Performance vorantreiben, dominiert Frontfrau Tatiana Shmayluk die Bühne mit ihrer einnehmenden Präsenz und völliger Hingabe an jede einzelne Sekunde des Songs.

Diese eindrucksvolle Darbietung erscheint nur wenige Wochen vor Jinjers Rückkehr nach Nordamerika, wo sie ihre erste Headliner-Tour seit 2024 spielen werden. Die Tour führt das Quartett durch 37 Städte in den USA und Kanada, unterstützt von Crystal Lake und Entheos als Special Guests. Kurze Zeit später begleiten Jinjer dann Spiritbox auf deren Tsunami Sea UK + EU Tour 2026. Die Tour umfasst 18 Shows, startet am 12. September 2026 in Glasgow und endet am 9. Oktober 2026 in Paris.

Es ist das Aufeinandertreffen zweier der innovativsten und spannendsten Bands im Modern Metal! Von grooviger Härte über atmosphärische Intensität bis hin zu ungefilterter Wucht: Dieses Line-Up wird Europas Bühnen zum Beben bringen.

Ein Vorgeschmack? Schau dir das Live-Video zu Tantrum an:

Alle Live-Termine von Jinjer findest du unter jinjer-metal.com/tour.

Jinjer Live 2026

North American Duél Tour

Plus Special Guests

Crystal Lake

Entheos

05.06.26 CA – Ottawa, ON / Bronson Centre **

06.06.26 CA – Granby, QC / Festival Au Lac

07.06.26 CA – Toronto, ON / Danforth Music Hall **

09.06.26 US – Boston, MA / Big Night Live

10.06.26 US – Wallingford, CT / Dome at Oakdale

12.06.26 US – New York, NY / Palladium Times Square

13.06.26 US – Washington, DC / Warped Tour

14.06.26 US – Philadelphia, PA / The Fillmore

16.06.26 US – Pittsburgh, PA / Roxian

17.06.26 US – Charlotte, NC / The Fillmore

18.06.26 US – Atlanta, GA / Buckhead Theater

19.06.26 US – Nashville, TN / Brooklyn Bowl

21.06.26 US – Orlando, FL / House of Blues

23.06.26 US – Houston, TX / House of Blues

24.06.26 US – Dallas, TX / House of Blues

25.06.26 US – San Antonio, TX / Aztec Theatre

27.06.26 US – Austin, TX / Emo’s

28.06.26 US – Oklahoma City, OK / Diamond Ballroom

30.06.26 US – Tempe, AZ / Marquee

01.07.26 US – San Diego, CA / House of Blues

02.07.26 US – Los Angeles, CA / The Wiltern

03.07.26 US – San Francisco, CA / The Fillmore

05.07.26 US – Sacramento, CA / Ace of Spades

07.07.26 US – Portland, OR / Roseland Ballroom

08.07.26 CA – Vancouver, BC / Commodore Ballroom

09.07.26 US – Tacoma, WA / Temple Theatre

10.07.26 US – Boise, ID / Revolution

13.07.26 US – Des Moines, IA / Val Air Ballroom

14.07.26 US – Madison, WI / The Sylvee

15.07.26 US – St. Louis, MO / The Pageant

17.07.26 US – Mansfield, OH / Inkcarceration

18.07.26 US – Grand Rapids, MI / Upheaval

19.07.26 US – Chicago, IL / House of Blues

21.07.26 US – Denver, CO / Summit **

22.07.26 US – Albuquerque, NM / Revel **

24.07.26 US – Las Vegas, NV / House of Blues **

25.07.26 US – Long Beach, CA / Warped Tour

** ohne Crystal Lake

Tsunami Sea EU + UK Tour

Als Special Guest für Spiritbox

Mit Dying Wish

12.09.26 UK – Glasgow / SEC Centre Hall 3

14.09.26 UK – Nottingham / Motorpoint Arena

16.09.26 UK – Manchester / Co Op Live

17.09.26 UK – Cardiff / Utilita Arena

19.09.26 UK – London / OVO Arena Wembley

22.09.26 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.09.26 PL – Gliwice / Gliwice Arena

25.09.26 CZ – Prag / Forum Karlín

26.09.26 AT – Wien / Gasometer

28.09.26 CH – Zürich / Halle 622

29.09.26 DE – München / Zenith

30.09.26 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

02.10.26 DE – Hamburg / Sporthalle

03.10.26 NL – Amsterdam / AFAS Live

04.10.26 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle

06.10.26 LU – Luxemburg / Rockhal

08.10.26 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.26 FR – Paris / La Seine Musicale

Jinjer sind:

Tatiana Shmayluk – Gesang

Roman Ibramkhalilov – Gitarre

Eugene Abdukhanov – Bass

Vlad Ulasevich – Schlagzeug