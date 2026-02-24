Spiritbox: sind im Herbst 2026 auf EU-Tournee

Nach ihrem mitreißenden Auftritt bei den Grammy Awards, bei denen sie bereits zum dritten Mal in Folge nominiert waren, setzen Spiritbox ihren internationalen Aufstieg fort und kündigen eine große Headliner-Tour durch Großbritannien und Europa an – inklusive mehrerer Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Rahmen der Tsunami Sea-Tour wird die Band im Herbst ihre bislang größten Hallenkonzerte in Europa spielen. Zuvor sorgte eine komplett ausverkaufte Tournee, darunter eine Show im Alexandra Palace vor über 10.000 Fans für Aufsehen.

Mit dabei sind Jinjer und Dying Wish, die gemeinsam mit Spiritbox ein hochkarätiges, genreübergreifendes Heavy-Package bilden.

Angeführt von Frontfrau Courtney LaPlante (Gesang) sowie Mike Stringer (Gitarre), Zev Rose (Schlagzeug) und Josh Gilbert (Bass) stehen Spiritbox für wuchtige Riffs, explosive Dynamik und emotionale Intensität.

Ihr Debütalbum Eternal Blue sowie der Nachfolger Tsunami Sea erreichten beide die Top 20 der offiziellen Longplay-Charts. Festivalauftritte bei Rock Am Ring und Rock Im Park sowie Support-Shows für Linkin Park unterstrichen ihre wachsende Bedeutung. 2026 werden sie zudem Evanescence auf deren Nordamerika-Tour begleiten.

Tickets für die Hallenshows sind ab Freitag, 27. Februar, erhältlich.

Tourdates:

22.09. – Berlin, UFO im Velodrom

26.09. – Wien, Gasometer Wien

28.09. – Zürich, Halle 622

29.09. – München, Zenith München

30.09. – Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

02.10. – Hamburg, Sporthalle Hamburg

04.10. – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle