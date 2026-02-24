Mega Colossus – Watch Out!

Am Wochenende des Hell Over Hammaburg-Festivals veröffentlichen Mega Colossus ihr neues Album Watch Out!. Das ist mehr als passend. Mega Colossus stehen als erste Band am Freitag, dem 06.03.2026, um 16 Uhr auf den Brettern der Hamburger Markthalle. Die Prognose ist einfach: Die Location wird bereits zu diesem Zeitpunkt proppenvoll sein. Die Truppe aus North Carolina hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Fanliebling entwickelt. Allen voran der Gitarrist Bill Fischer (ehemals Bloody Hammers) überzeugte auf und neben der Bühne und sorgte für volle Clubs und Festivals. Was folgt auf die gefeierte Showdone aus dem Jahr 2024, die es in diverse Bestenlisten des Jahres schaffte? Knüpft Watch Out! daran an?

Laut Auskunft der Band ist der Albumtitel von einem Großen des Heavy Metal beeinflusst: Ronnie James Dio. Lyrisch sind Mega Colossus eher in der Welt des Science-Fiction zu Hause. Hier hat vor allem Sänger Sean Buchan seine Spuren hinterlassen. Buchan ist Buchautor und steht kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Science-Fiction-Romans. Generell gehört der Fünfer zu den positiv orientierten Metallern. Eher Freundschaft als Hass, besser friedlich miteinander abhängen als Kriege und Schauergeschichten. So präsentierte sich die Band auch bei ihren bisherigen Touren und legte zum Beispiel auf dem Headbangers Open Air eine Zusatzschicht ein, da eine Band aus England auf ihrem Flug hängenblieb.

Genug der Vorrede. The Bad Thing kommt genauso aus den Boxen, wie das Vorgängeralbum Showdown endete. Melodisch und zugänglich, aber genauso geerdet und klassisch frönen Mega Colossus dem Heavy Metal, wo nicht nur an einer Stelle Hardrock-Einflüsse auszumachen sind. Aber genauso können die Herren auch Tempo und Energie. Die Battlefront wühlt im 80er-Metal und entpuppt sich im Verlauf als exzellenter Headbanger, bei dem vor allem auch die instrumentalen Passagen stark rüberkommen.

Mega Colossus liefern Mega Melodien

Tag In Your Friend, mehr als sieben Minuten Good Hunting, The Halls Of Mystikos oder das verträumt und ruhig startende Here Lies You: Tempo, instrumentale Passagen, manchmal auch Elemente, die in den progressiven Rock driften, aber immer mit dem roten Faden und einer klaren Melodie, sodass die Scheibe mit einem sauberen Flow daherkommt. Good Hunting und besonders Here Lies You wären für eher rockig orientierte Menschen hervorzuheben, die einen Retro-Touch bereithalten, und wer sich hier an Thin Lizzy oder ähnliche Bands der späten 70er erinnert fühlt, dürfte grundsätzlich richtig liegen.

Zum guten Schluss heißt es mehr als acht Minuten Bloodless, das anfänglich an Good Hunting mit seinem stampfenden Rhythmus andockt, aber insgesamt mehr in metallischen Gefilden unterwegs ist. Bevor sich das Stück zu sehr in die Länge zieht, kommt die Temposchraube zum Einsatz, sodass die mehr als acht Schlussminuten würdig zum Plattenende tragen.

