Myrath: „Wilderness Of Mirrors“ live in Deutschland

Mit Myrath kommt 2026 einer der spannendsten Acts des modernen Prog-Metal nach Deutschland. Im Rahmen der Wilderness Of Mirrors – Second Strike-Tour spielt die Band mehrere exklusive Shows und verbindet dabei metallische Härte mit orchestraler Wucht sowie Einflüssen aus arabischer, afrikanischer, indischer und europäischer Musik. Das Ergebnis: ein atmosphärisch dichtes Live-Erlebnis, das weit über klassischen Metal hinausgeht.

Mit Alben wie Tales Of The Sands, Shehili und dem aktuellen Werk Karma haben sich Myrath international etabliert. Ihre Shows führten sie auf große Festivalbühnen wie das Hellfest sowie zu weltweiten Tourneen und einem vielbeachteten Auftritt im Rahmen der FIFA World Cup 2022.

Für 2026 ist zudem ein neues Studioalbum angekündigt, darunter eine besondere Duett-Kollaboration mit Elize Ryd von Amaranthe.

Deutschland-Termine 2026

20.09.2026 – München, Backstage Halle

22.09.2026 – Leipzig, Hellraiser

23.09.2026 – Hannover, Musikzentrum

01.10.2026 – Hamburg, Bahnhof Pauli

02.10.2026 – Köln, Gebäude 9

Der Vorverkauf startet am 25. Februar 2026 um 11:00 Uhr.