Rush: kündigen Europa-Tour 2027 an

Rush kehren 2027 nach Europa zurück. Im Rahmen der Fifty Something Tour feiern die Gründungsmitglieder Geddy Lee (Bass, Keys, Vocals) und Alex Lifeson (Gitarre, Vocals) über 50 Jahre Bandgeschichte und würdigen zugleich das Vermächtnis ihres verstorbenen Bandkollegen Neil Peart. Die mehrfach ausgezeichnete Band wurde 2013 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nach umfangreichen Terminen in Nord- und Mittelamerika 2026 folgt 2027 eine Europa- und Südamerika-Tour mit 22 Shows in 13 Ländern. Es sind die ersten Europa-Konzerte der Band seit 2013. Die Evening With-Abende bieten wechselnde Setlists aus einem Katalog von über 40 Songs – inklusive Klassikern und Fan-Favoriten.

Deutschland-Termine 2027:

21.02.2027 – Berlin, Uber Arena

25.02.2027 – München, Olympiahalle München

28.02.2027 – Köln, LANXESS Arena

02.03.2027 – Hamburg, Barclays Arena

04.03.2027 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Der reguläre Vorverkauf startet am 27. Februar 2026 um 10:00 Uhr, der Eventim-Presale beginnt am 25. Februar.

Unterstützt werden Lee und Lifeson von der deutschen Schlagzeugerin Anika Nilles sowie Keyboarderin Loren Gold.

Geddy Lee kommentiert: „We can’t wait to get back to all these cities we haven’t played in so long, as well as hitting some new places we’ve yet to play. Both Alex and I are loving the hours of rehearsal time we’re spending with Anika and now Loren, learning around 40 songs which will enable us to keep the shows evolving. We dearly hope you will come along and help us celebrate 50 years of Rush music, while giving Neil the long overdue tribute he so richly deserves.“

Auch Neil Pearts Witwe Carrie Nuttall-Peart und Tochter Olivia Peart betonen die Bedeutung der Tour als Würdigung seines musikalischen Vermächtnisses und sprechen von einem „truly unforgettable“ neuen Kapitel.

Begleitend zur Tour erschien die 50 Tracks umfassende Super-Deluxe-Anthologie Rush 50, die einen umfassenden Überblick über die Karriere der Band bietet. Zudem erscheint am 13. März eine erweiterte Edition des 1984er Albums Grace Under Pressure mit neuem Mix von Terry Brown und Live-Mitschnitt aus Toronto.